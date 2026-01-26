Brigadistas del Splif en Río Negro tienen aumento en los adicionales

El gobierno provincial dispuso a partir del 1 de diciembre de 2025 aumento en los adicionales para los trabajadores del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), por lo que un brigadista combatiente de incendios forestales tendrá un plus de 349.340 pesos en su salario.

La medida fue tomada por decreto en el contexto de la emergencia ígnea con nuevos valores para los adicionales salariales que ya existen en el organismo, debido a que se reconoce la tarea “riesgosa y la disponibilidad permanente, con carga horaria adicional de dos horas diarias que podrán ser cumplidas a contra turno del horario normal y habitual”.

El decreto inicial con la grilla de valores de los adicionales fue firmado el 16 de diciembre y recientemente se realizó una corrección en algunos ítems.

Según la nueva grilla, un combatiente de incendios tendrá como adicional una suma fija de 349.340 pesos; mientras que un combatiente en función especial como puede ser chofer, tendrá un plus de 384.274 pesos.

Todas las jefaturas, auxiliares y otras funciones dentro del Splif tienen adicionales, incluso las tareas administrativas.

El monto más alto del adicional es para el coordinador del splif que percibe una suma fija de 1.087.320 pesos; mientras que los jefes de centrales obtienen 776.189 pesos; los jefes de operaciones 637.545 pesos.

En las tareas en territorio, el jefe de línea tiene un adicional de 611.345 pesos; el jefe de brigada obtiene 576.411 pesos; el jefe de cuadrilla 489.076 pesos.

Las áreas vinculadas a comunicaciones, fiscalización, evaluación del peligro, mantenimiento, taller, suministros y administrativa también tienen adicionales por su función que ronda los 400.000 pesos de suma fija.