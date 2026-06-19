Bullrich intenta endurecer los requisitos para interpelar a Adorni y el oficialismo busca ganar tiempo en el Senado

El oficialismo en el Senado buscará acuerdos con los bloques dialoguistas.

El oficialismo en el Senado avanza en una estrategia para postergar la posible interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las polémicas por la evolución de su patrimonio. La iniciativa apunta a modificar la interpretación reglamentaria vigente y exigir una mayoría agravada de dos tercios para habilitar el tratamiento del tema en el recinto.

La movida es encabezada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien semanas atrás había sostenido que el pedido podía tratarse sin dictamen de comisión y aprobarse con mayoría absoluta, es decir, con el respaldo de 37 senadores. Sin embargo, esa postura cambió luego de fuertes cuestionamientos desde el propio Gobierno.

Según fuentes parlamentarias, la presión provino principalmente de sectores de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien siempre sostuvo que cualquier proyecto sin dictamen requiere dos tercios de los votos para ser debatido sobre tablas.

El objetivo: evitar una interpelación inmediata

La estrategia oficial busca impedir que la oposición logre avanzar con una interpelación en la próxima sesión. Los bloques opositores reunirían entre 40 y 43 votos, una cifra suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, pero insuficiente para llegar a los dos tercios necesarios si prospera la nueva interpretación reglamentaria.

De concretarse este cambio, el Gobierno ganaría tiempo y podría evitar que Adorni deba responder de manera inmediata preguntas vinculadas a las investigaciones sobre su patrimonio y sus declaraciones juradas.

La intención del Ejecutivo es que el funcionario concurra recién el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión, instancia en la que podría responder —o no— las consultas de los legisladores.

Nueva negociación con los aliados

Fuentes parlamentarias indicaron que Bullrich comenzó contactos con los bloques dialoguistas para convocar una nueva reunión de Labor Parlamentaria entre el martes y el miércoles próximo.

El objetivo es dejar asentado que los proyectos sin dictamen deben ser habilitados por una mayoría especial de dos tercios antes de ser tratados en el recinto.

En la última reunión de Labor Parlamentaria, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, se había acordado lo contrario: que bastaba con la mayoría absoluta. En aquella oportunidad, los únicos que expresaron objeciones fueron los senadores libertarios Agustín Coto y Ezequiel Atauche.

El rol de los bloques aliados

De acuerdo con versiones legislativas, el PRO, la UCR y el bloque Provincias Unidas ya manifestaron predisposición para acompañar la nueva postura impulsada por La Libertad Avanza.

Como alternativa, el oficialismo propone que el pedido de interpelación sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto.

Si esa opción prospera, el tratamiento quedaría postergado al menos hasta mediados de julio, ya que el calendario legislativo contempla el feriado del 9 de Julio y la actividad parlamentaria se verá reducida durante esa semana.

De esta manera, el Gobierno busca desactivar una de las principales ofensivas de la oposición y sostener el respaldo político a Adorni mientras continúan las investigaciones sobre su situación patrimonial.

Con información de N.A