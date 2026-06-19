En plena crisis por Manuel Adorni, Javier Milei apuesta a una foto de unidad con su Gabinete y Patricia Bullrich

La Casa Rosada ya no encuentra forma de disimular la crisis y la desilusión por la situación que complica, cada vez más, a Manuel Adorni. Pese a esto, el presidente sostiene su postura y junto a Karina Milei pusieron en marcha una estrategia para mostrar unidad en el acto por el Día de la Bandera que se hará el sábado en Rosario.

La estrategia del presidente para mostrar unidad

El plan es reunir a todo el Gabinete, incluida la senadora Patricia Bullrich para hacer frente a los rumores de que hubo un quiebre dentro del equipo. Al respecto, un asesor de la Casa Rosada, parafraseando irónicamente a Cristina Kirchner, dijo: «Pidieron que se pongan en primera fila y con bonete».

Javier Milei buscará este sábado representar una foto de unidad de todo el oficialismo. La imagen de todos lo ministros en el Monumento de la Bandera girará en torno al primer mandatario, pero también por extensión a Manuel Adorni.

El presidente decidió hacer caso omiso a las advertencias de su entorno por el daño que le está generando mantener en su lugar al jefe de Gabinete. En cambio, se enfocó en transmitir una imagen de fortaleza en público.

La del sábado será otra muestra del ímpetu por fingir que nada negativo afecta al oficialismo, a pesar de que el caso de Adorno se extendió ampliamente en la agenda pública. Dentro del Gobierno sospechan que puedan «seguir apareciendo cosas».

La Casa Rosada y los ministerios mostraron alivio por la postergación de la sesión especial donde la oposición quiere poner en relevancia los dardos contra Manuel Adorni, pero la sensación duró poco.

La dilación se logró por las negociaciones a contrarreloj de las espadas políticas de Milei -Martín y Lule Menem, el adornista Ignacio Devitt y la propia Patricia Bullrich- con los socios del PRO y la UCR. Sin embargo no alcanzó para despejar el malestar que generó una nueva tanda de revelaciones negativas, entre ellas, la sospecha de que usó a una empleada de la Vocería Presidencial para hacer compras por $8.000.000.

La representación de Javier Milei en Santa Fe se hará a sabiendas de que la relación entre el Gabinete y el ministro coordinador está fracturada, ya no hay ministros que lo defiendan y solo el primer mandatario lo respalda.

Más allá de los cuestionamientos, están confirmados para el evento político por el Día de la Bandera. No se descarta que los miembros de la cúpula viajen junto al presidente en el mismo transporte.

Lo que podría hacer más relevante al acto será, además de la presencia Adorni, se espera la participación de Patricia Bullrich, quien marcó distancia en tres ocasiones de la decisión de Milei de sostener al jefe de Gabinete. Sin embargo la senador todavía no decidió si irá por el mismo medio de transporte o aparte.

También estarán firmes en el acto varios diputados y senadores del oficialismo, y algunos ex PRO. Los aliados y los otros gobernadores, incluso los de buena relación con el oficialismo, esperarán hasta que la fecha esté cerca para confirmar su participación.

Con información de Infobae