Con una indirecta hacia el Gobierno, Patricia Bullrich celebró la llegada de un nuevo vocero

La senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó públicamente la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y consideró que su incorporación permitirá mejorar la comunicación oficial en un momento de fuerte tensión política dentro del Gobierno.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Bullrich felicitó al economista por su nueva función y destacó su llegada al equipo de Javier Milei.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier”, escribió la legisladora.

Un mensaje con destinatario interno

La publicación fue interpretada como una señal indirecta hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación política se encuentra atravesada por cuestionamientos internos y una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Bullrich sostuvo que la incorporación de Ravier representa “un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”.

La frase fue leída en sectores del oficialismo como una crítica al funcionamiento reciente del área de comunicación, que quedó bajo presión tras las explicaciones públicas de Adorni sobre la evolución de su patrimonio.

Las diferencias con Adorni

La senadora se convirtió en una de las voces más críticas dentro del espacio libertario respecto de la situación del jefe de Gabinete.

En las últimas semanas reclamó públicamente la presentación de las declaraciones juradas del funcionario y cuestionó las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de su patrimonio.

Las diferencias también quedaron expuestas durante una reciente reunión de la mesa política del oficialismo. Según trascendió, Bullrich le reprochó a Adorni los argumentos utilizados para justificar la actualización patrimonial vinculada a inversiones en criptomonedas que, según relató el funcionario, permanecieron durante años almacenadas en un dispositivo digital.

Reordenamiento comunicacional

La llegada de Adrián Ravier se produce en un contexto en el que la Casa Rosada busca recuperar la iniciativa política y reorganizar la estrategia comunicacional del Gobierno.

Mientras Milei mantiene públicamente su respaldo a Adorni, distintos sectores del oficialismo consideran necesario fortalecer la vocería presidencial para volver a centrar la agenda en la gestión y en los indicadores económicos que el Ejecutivo busca destacar.

En ese escenario, el respaldo de Bullrich a Ravier suma un nuevo capítulo a las tensiones internas que atraviesan al oficialismo y vuelve a dejar en evidencia las diferencias existentes en torno al futuro político de Manuel Adorni.

Con información de N.A