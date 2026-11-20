El Senado dio media sanción a un proyecto que apunta a desregular la marina mercante. La iniciativa busca ampliar la oferta de buques nacionales y extranjeros para el traslado de cargas entre puertos argentinos, con el objetivo de reducir los costos logísticos del transporte automotor en largas distancias. Ahora, la Cámara de Diputados deberá definir su aprobación definitiva.

Desregulación de cabotaje: el proyecto que aprobó el Senado

La iniciativa fue impulsada por las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Silvana Schneider (UCR), y contó con el respaldo de los gobernadores del norte del país y del Gobierno nacional.

El texto obtuvo 42 votos afirmativos -aportados por La Libertad Avanza, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Primero los Salteños-, frente a 24 rechazos del Bloque Justicialista y de Moveré Santa Cruz.

El proyecto genera resistencia entre los gremios de camioneros, navieros y armadores locales, que advierten sobre el impacto en el empleo argentino ante una mayor presencia de buques extranjeros. En ese sentido, el senador justicialista Jorge Capitanich intentó sin éxito que el expediente regresara a comisión.

La norma amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores, simplifica trámites y aprovecha los puertos argentinos para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

Asimismo, autoriza a embarcaciones extranjeras a realizar tareas de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional, aunque reserva exclusivamente para aquellas de bandera argentina –o con tratamiento equivalente- la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, la navegación deportiva y los servicios de lanchas de amarre y de prácticos.

Por otra parte, dispone que las condiciones laborales de esas tripulaciones se regirán por la legislación de su país de origen y exige a las agencias marítimas informar sus movimientos a la ANPYN y a ARCA.

A su vez, prohíbe operar en el cabotaje local a los buques foráneos vinculados con empresas que hayan prestado servicios a firmas no autorizadas para explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Por último, establece un régimen de promoción tributaria que permite a los armadores nacionales amortizar aceleradamente los bienes muebles adquiridos, fabricados o importados para actividades de cabotaje, en un mínimo de dos cuotas anuales iguales y consecutivas.