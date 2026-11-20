Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ya tienen fecha confirmada para su casamiento. Después de meses de rumores, versiones sobre los preparativos y especulaciones en el mundo del espectáculo, el futbolista de la Selección argentina decidió terminar con el misterio y anunció públicamente cuándo dará el sí junto a la cantante.

Según informó Infobae, el mediocampista compartió este jueves 19 de noviembre una historia en su cuenta de Instagram que confirmó lo que hasta entonces circulaba como una versión: la boda será el próximo 19 de diciembre de 2026.

Rodrigo De Paul confirmó cuándo se casa con Tini Stoessel: el mensaje que sorprendió a todos

El futbolista eligió una manera sencilla y romántica para compartir la noticia con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, publicó una selfie en la que aparece con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la frase que escribió sobre la imagen: «En un mes me casoooo», acompañada por un emoji de una cara enamorada y un corazón blanco.

El mensaje, publicado el 19 de noviembre, confirmó que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se casarán el sábado 19 de diciembre.

Hasta ahora, la pareja había mantenido cierta reserva sobre los detalles de la celebración, aunque en las últimas semanas habían comenzado a circular versiones sobre las invitaciones y el lugar elegido.

Dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

De acuerdo con la información que trascendió en medios nacionales, la celebración se realizaría en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, en un exclusivo predio rodeado de espacios verdes.

El establecimiento mencionado es Dok Haras, un complejo utilizado para eventos de gran magnitud y que anteriormente fue escenario del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Según las versiones difundidas, el lugar cuenta con capacidad para recibir alrededor de 300 invitados, una cifra que también se menciona como posible cantidad de asistentes a la boda.

De todos modos, la pareja todavía no confirmó públicamente todos los detalles de la organización.

Los famosos que podrían asistir al casamiento de Tini y De Paul

La lista de invitados es otro de los grandes interrogantes que rodean al evento.

Por la trayectoria de ambos, se espera la presencia de figuras vinculadas con el fútbol, la música y el espectáculo.

Entre los nombres que trascendieron aparecen Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes, según las versiones publicadas, ya habrían aceptado la invitación.

También se mencionó a Susana Giménez como una de las personalidades que podrían participar de la celebración.

Sin embargo, la nómina completa de invitados todavía no fue difundida oficialmente.

Una boda con detalles especiales y una estricta política de privacidad

Otro de los aspectos que trascendió sobre el casamiento es la intención de los novios de mantener la mayor privacidad posible durante la ceremonia.

Según publicó Infobae, la pareja estaría evaluando restricciones al uso de teléfonos celulares, con el objetivo de evitar que se filtren fotografías y videos del festejo.

Además, de acuerdo con lo informado por Yanina Latorre en SQP, Tini habría elegido tres películas relacionadas con momentos importantes de la historia de amor de la pareja como inspiración para la ambientación.

También trascendió que los invitados recibieron indicaciones sobre la vestimenta, con una propuesta elegante y de gala.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la historia de amor que llegará al altar

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó a ocupar las principales noticias del espectáculo en 2022, cuando confirmaron públicamente su romance.

Aunque atravesaron una separación, con el tiempo volvieron a acercarse y retomaron su relación.

Ahora, después de meses de rumores sobre una posible boda, el futbolista decidió compartir su entusiasmo y confirmar el día elegido.

El 19 de diciembre de 2026 será una fecha especial para la pareja, que ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del año.