Nelson Castro volvió a referirse a la polémica que protagonizó en Perú durante la cobertura del papa León XIV. Después de recibir fuertes cuestionamientos por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, el periodista argentino defendió su trabajo, ratificó las expresiones que generaron malestar y dejó en claro que no tiene intenciones de retractarse.

Castro habló este viernes en su programa de Radio Rivadavia, donde se refirió por primera vez a las repercusiones de su cobertura. Allí sostuvo que acepta las críticas como parte de su profesión, pero aseguró que mantiene su posición sobre las condiciones que observó durante su recorrida por la ciudad peruana.

El conflicto comenzó cuando el conductor de TN describió distintos sectores de Chiclayo, ciudad estrechamente vinculada con la historia del papa León XIV, utilizando expresiones que fueron consideradas ofensivas por parte de la comunidad local.

Sus palabras provocaron una fuerte reacción en Perú, tanto en los medios de comunicación como entre las autoridades de la ciudad.

Nelson Castro defendió sus declaraciones sobre Chiclayo

Durante su descargo radial, Castro aseguró que no le incomodan los cuestionamientos y remarcó que considera fundamental respetar la libertad de expresión, incluso cuando las opiniones son contrarias a las propias.

«Lo que dije lo ratifico plenamente», expresó el periodista, quien explicó que durante su estadía también había destacado la hospitalidad y la amabilidad de los habitantes de Perú.

Sin embargo, sostuvo que esas cualidades no impedían mostrar las situaciones de pobreza y las deficiencias urbanas que encontró durante la cobertura.

En ese sentido, reconoció que una de las expresiones que más rechazo provocó fue la palabra «mugre», utilizada para describir el estado de algunos espacios públicos.

«Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas», argumentó al justificar su elección de términos.

Para Castro, su descripción respondió a lo que observó en el lugar y no a una intención de descalificar a los habitantes de Chiclayo.

La respuesta de Nelson Castro al alcalde de Chiclayo

La controversia también alcanzó a las autoridades locales, que cuestionaron públicamente las declaraciones del periodista argentino.

Lejos de evitar el enfrentamiento, Castro se refirió al enojo del alcalde y planteó que las críticas hacia su cobertura no deberían desplazar la atención de los problemas de infraestructura que había señalado.

«Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad», afirmó durante su programa.

Además, expresó que le gustaría que los sectores que recorrió pudieran contar con mejores condiciones de limpieza, iluminación y pavimentación.

Sus declaraciones marcaron una nueva instancia del conflicto, que comenzó durante la transmisión televisiva y continuó después de su regreso a la Argentina.

Qué había dicho Nelson Castro en Perú durante la cobertura del papa León XIV

La polémica se originó a partir de una recorrida que el periodista realizó por Chiclayo, una ciudad del norte peruano donde León XIV desarrolló parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en pontífice.

Durante la transmisión para TN, Castro hizo referencia a las condiciones de algunas calles y viviendas, a las que describió como precarias y con construcciones sin terminar.

También utilizó términos como «mugre» y «humilde», que generaron cuestionamientos por el tono empleado para retratar a la ciudad.

Las imágenes y sus comentarios circularon rápidamente en las redes sociales y provocaron reacciones de periodistas y ciudadanos peruanos, quienes consideraron que la descripción no reflejaba de manera respetuosa la realidad local.

El episodio abrió un debate sobre la manera en que los medios de comunicación muestran las desigualdades sociales y el lenguaje que utilizan para describirlas.

Por ahora, Nelson Castro mantiene su postura. Su respuesta de este viernes dejó en claro que, pese a las repercusiones, no considera necesario modificar sus declaraciones ni pedir disculpas por lo que mostró durante su cobertura en Perú.