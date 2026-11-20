La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– realizarán el encuentro “Hacia un mercado energético regional” los días 24 y 25 de noviembre en la sede de CAF en Montevideo.

Las jornadas incluirán distintas sesiones de trabajo para presentar los resultados de la Fase VII, dedicada a la optimización conjunta de los sistemas de gas y electricidad, una síntesis del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile y una agenda para profundizar la integración energética del Cono Sur.

El estudio de la séptima y última fase del Proyecto, analiza la disponibilidad de gas, la generación eléctrica y los intercambios entre países para evaluar cómo aprovechar mejor los gasoductos y las interconexiones existentes y qué ampliaciones de infraestructura ofrecen mayores beneficios.

También examina el impacto de una mayor coordinación regional en los costos de abastecimiento, la seguridad del suministro y el aprovechamiento de la generación renovable ante distintos escenarios de demanda y disponibilidad hidroeléctrica.

Las sesiones de trabajo comenzarán el 24 de noviembre con las autoridades energéticas nacionales que participan en el Proyecto, quienes analizarán los resultados de la Fase VII y abordarán las conclusiones finales del trabajo desarrollado.

A continuación, se realizará un diálogo sectorial con productores, transportistas, distribuidores y comercializadores de gas natural, así como con generadores, transmisores y comercializadores de electricidad. Participarán como observadores los puntos focales nacionales, representantes de las cancillerías y entes reguladores. El intercambio estará orientado a recoger propuestas para superar los obstáculos regulatorios, comerciales, aduaneros y técnicos que limitan los intercambios regionales, aprovechar mejor la infraestructura existente y promover nuevas inversiones.

El 25 de noviembre, los resultados del proyecto y los aportes del diálogo sectorial se presentarán en la reunión del Subgrupo de Trabajo N.º 9 Energía del MERCOSUR, con participación de cancillerías y reguladores, y posteriormente en la Reunión Ministerial de Energía del MERCOSUR. En estas instancias, impulsadas por la presidencia pro tempore de Uruguay, se abordarán los próximos pasos para dar continuidad a la agenda de integración energética regional.

Para concluir las jornadas, OLACDE y CAF, junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y la Presidencia Pro Tempore uruguaya del MERCOSUR, convocan al evento público “Hacia un mercado energético regional”, que se realizará el miércoles 25 de noviembre, a las 15 hs, con la participación de ministros y autoridades energéticas del MERCOSUR y Chile, representantes de organismos regionales e internacionales y empresas de gas y electricidad.

Durante el encuentro se presentarán los resultados de la última fase, una síntesis del proyecto y los acuerdos alcanzados en las sesiones previas de trabajo para avanzar hacia la integración energética regional. Tras la apertura institucional de OLACDE, CAF y el Gobierno de Uruguay, la jornada incluirá tres paneles: “Hacia un mercado regional de gas natural”, “Hacia un mercado regional de electricidad” y “Perspectivas de la integración energética regional”.

El encuentro podrá seguirse presencialmente en la sede de CAF (Ciudadela 1235, Montevideo, Uruguay) o de manera virtual. Ambas modalidades requieren inscripción previa en: https://forms.gle/jvR12qXzspibco9b9 .