El revestimiento y la modernización de los 130 kilómetros del Canal Principal de Riego del Alto Valle forman parte de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro por el legislador Luciano Delgado Sempé. La iniciativa contempla una inversión estimada en 345 millones de dólares y apunta a mejorar la infraestructura hídrica de una de las principales regiones productivas de la provincia.

La propuesta abarca el tramo comprendido entre el Dique Ingeniero Ballester y Chichinales, con trabajos de impermeabilización y modernización del sistema. Según explicó Delgado Sempé, el proyecto ya se encuentra en estado parlamentario, por lo que ingresó formalmente al circuito legislativo y deberá avanzar en las distintas instancias de tratamiento: «Se reducirán pérdidas evitables por filtraciones, mejorar la eficiencia hidráulica y facilitar determinadas tareas de conservación», explicó.

El proyecto establece un «programa integral de obras, con planificación, presupuesto, etapas de ejecución y mecanismos de control». La iniciativa surgió a partir de una propuesta del Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, impulsada por su presidente, Roberto Andrenacci, y el gerente técnico, Osvaldo Vettori.

«La fruticultura es la actividad productiva más importante de la región», sostuvo el legislador al fundamentar la necesidad de avanzar con las obras. En ese sentido, señaló que mejorar el funcionamiento del canal resulta clave para garantizar el abastecimiento de agua y acompañar el desarrollo de la producción en el Alto Valle.

La propuesta contempla el revestimiento del fondo y los taludes del Canal Principal.

Entre sus principales puntos, el proyecto declara de interés público provincial, estratégico y prioritario la ejecución de las obras. También establece la elaboración de un Plan Integral de Obras, que deberá incluir un presupuesto y un cronograma de ejecución plurianual dentro de los 180 días posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.

Desde el Consorcio de Riego de Villa Regina señalaron que el deterioro del canal genera pérdidas de agua y problemas en las zonas productivas. «El canal es un colador. Cuando vuelve a largar el agua, sube enseguida la napa freática en todas las chacras», explicó su presidente, Roberto Andrenacci. También identificó sectores críticos en Cervantes y Huergo, donde «las filtraciones erosionan los laterales y obligan a reconstruir las banquinas todos los años», sentenció.

A ese escenario se suman los costos de mantenimiento. Según precisó Andrenacci, el Consorcio destina «entre 140 y 150 millones de pesos solamente a la limpieza de la lama acumulada en el canal». En ese sentido, consideró que el revestimiento permitiría mejorar la circulación del agua, reducir las filtraciones y facilitar las tareas de limpieza.

La propuesta para financiar la obra

Uno de los aspectos centrales es el mecanismo de financiamiento. Para eso, propone crear un Fondo Hidráulico Provincial, que funcionará dentro del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y recibirá el 40% de los recursos que ingresan a la Provincia por la retribución del uso del agua para generación hidroeléctrica, una vez descontada la participación correspondiente a los municipios.

En una primera etapa, los fondos tendrán como destino exclusivo el revestimiento y la modernización del Canal Principal del Alto Valle. Luego de finalizadas todas las obras previstas, podrán utilizarse para otros proyectos de infraestructura hídrica de riego, drenaje y abastecimiento en Río Negro. «El agua que genera energía también debe contribuir a financiar el agua que necesitan las familias para vivir y los productores para trabajar», resaltó Delgado Sempé.

Otro punto importante es que el proyecto busca evitar que el costo de la inversión recaiga sobre los productores. Para eso, propone exceptuar estas obras del régimen que establece que los usuarios deben afrontar los gastos de construcción y mantenimiento de los canales en proporción a las hectáreas empadronadas. De esta manera, el canon de riego continuaría destinado a cubrir la operación y el mantenimiento habitual del sistema, sin incorporar el financiamiento de la nueva infraestructura.

Disponibilidad anual y posibilidad de fuente de agua potable

La modernización también apunta a avanzar hacia un funcionamiento permanente del Canal Principal con agua durante todo el año, que actualmente interrumpe el suministro durante los meses de invierno para realizar tareas de limpieza y mantenimiento. El revestimiento y la construcción de obras complementarias permitirían reducir las filtraciones y facilitar las tareas de conservación sin necesidad de cortar completamente la circulación del agua. Además, impulsaría actividades como la producción hortícola, los invernaderos, los viveros y nuevos emprendimientos agrícolas.

Otro de los objetivos es evaluar el uso del canal como fuente complementaria o alternativa para el abastecimiento de agua potable en las localidades del Alto Valle. Para avanzar en esa posibilidad, propone estudiar nuevas captaciones, conexiones con plantas potabilizadoras y sistemas de almacenamiento. La planificación deberá realizarse junto con Aguas Rionegrinas, los municipios y las cooperativas prestadoras, además de incorporar controles permanentes sobre la calidad del agua.