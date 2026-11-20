Se cumplen tres días desde que un hombre cayó al canal principal de riego en Cinco Saltos y desapareció tras ser arrastrado por la corriente. Si bien hay pocos datos sobre quién es, trascendió que al momento de ser visto por última vez llevaba una remera gris y tenía pelo largo.

Fuentes policiales señalaron que sería un camionero oriundo de Entre Ríos, ya que a pocos metros del lugar se halló su vehículo abandonado. Por su parte, desde el Ministerio Público indicaron que avanzan con las pericias para certificar su identidad. En paralelo, continúa el operativo de rastrillaje en la zona para dar con rastros que orienten la búsqueda.

Operativo en el Alto Valle: cómo sigue la búsqueda del camionero

Este viernes 20 de noviembre se retomaron las tareas desde las 8. Desde el área de prensa del Ministerio Público precisaron a Diario RÍO NEGRO que el despliegue se extendió desde la calle Brunetti, en Cinco Saltos -punto donde cayó al agua-, hasta la zona conocida como El 30, un sector rural de Cipolletti atravesado por el mismo canal de riego que recorre el Alto Valle.

Tal como ocurrió en las primeras jornadas, los rastrillajes se realizan con embarcaciones y buzos, en conjunto con la Policía de Río Negro y la Brigada Rural.

A su vez, desde prensa del Ministerio de Seguridad aportaron que al operativo se sumaron el padre del joven desaparecido y dos directivos de la empresa de transporte para la cual trabajaría.

Respecto a la investigación en marcha, desde el Ministerio explicaron que la Fiscalía realiza las averiguaciones correspondientes a partir del hallazgo del camión con documentación a nombre del presunto chofer.

Tras contactar a los propietarios del transporte, la firma se comunicó con la familia del trabajador, quienes confirmaron que perdieron contacto con él el mismo día en el que se denunció la desaparición del hombre en el canal. En ese sentido, indicaron que mantienen cautela antes de confirmar oficialmente la identidad, aunque remarcaron que los indicios son contundentes.