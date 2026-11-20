El 97,6% de los estatales rionegrinos con vínculos contractuales hasta el 31 de diciembre de 2025 adhirieron al proceso de pase a planta permanente establecido en la la Ley 5866.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Función Pública estaban en condiciones de inscribirse 4.256 empleados de los cuales 4.154 completaron el proceso establecido, 3 esperan por la validación de la documentación, 18 deben completar esos datos y 81 decidieron no presentarse.

Concluido el plazo, la secretaría de la Función Pública tiene diez días corridos para elaborar los informes de la Junta de Disciplina y del área de Control de Gestión para verificar la existencia de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y otros empleos nacionales, provinciales o municipales. Ese plazo concluirá el lunes 30 de noviembre.

Para esa fecha, las áreas de Recursos Humanos deberán realizar un informe sobre el desempeño del agente. Una valoración desfavorable se notificará al interesado, quien, en un plazo de 48 horas hábiles, podrá solicitar que se revise el informe por parte de la autoridad superior del organismo.

Pase a planta: cómo continúa el trámite

La reglamentación establece, además, que los postulantes deberán realizar una evaluación psicológica y un examen toxicológico. Para quienes hayan tenido más de 30 días de licencias médicas, readecuación de tareas o reducción horaria por razones de salud durante los últimos doce meses, se prevé una evaluación de las Juntas Médicas provinciales, con las excepciones contempladas en la norma.

Los estudios preocupacionales deberán completarse dentro de los 45 días corridos posteriores al vencimiento de la inscripción.

La instancia de evaluación estará a cargo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en coordinación con la Comisión Ejecutiva Central. El examen será virtual, de opciones múltiples, y estará diseñado de acuerdo con el organismo, el lugar de prestación de servicios, las funciones desempeñadas y el agrupamiento escalafonario correspondiente a cada trabajador.

Para aprobarlo, los postulantes deberán responder correctamente al menos el 50% de las preguntas. Quienes no alcancen ese resultado tendrán derecho a un recuperatorio, que no podrá realizarse antes de los 30 días corridos posteriores al primer examen.

El cronograma reglamentario también fija plazos para la confección de los expedientes individuales y colectivos. Las áreas de Recursos Humanos tendrán 30 días corridos desde el vencimiento de la inscripción para remitir las actuaciones a la Comisión Ejecutiva Central.

Datos 4.154 Fueron los trabajadores que adhirieron al nuevo régimen.

18 Personas deben completar la documentación requerida.