Proponen liberar a los municipios de la deuda del Plan Castello en Río Negro

En la legislatura de Río Negro ingresó un proyecto de ley que plantea la condonación de las deudas que los municipios contrajeron en el marco del Plan Castello, aprobado en 2017. Según la iniciativa, esos compromisos «impactan en la situación financiera de varios gobiernos locales».

El proyecto señala que a partir del Plan Castello se autorizó una emisión de hasta 580 millones de dólares, aunque finalmente se concretaron 300 millones, con cuotas semestrales previstas hasta 2028. Cabe destacar que apenas el 10% de ese endeudamiento tuvo como destino los municipios.

La propuesta, presentada por el legislador del bloque opositor Vamos con Todos, José Luis Berros establece expresamente que se condonará «la deuda originada en el marco del artículo 5° de la Ley H Nº 5201», incluyendo cuotas futuras, saldos pendientes, capital, intereses y cualquier otro concepto derivado de los convenios firmados en 2018. También faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para absorber su impacto.

Además, la iniciativa enumera a las localidades que adhirieron en 2018 al fondo reembolsable del Plan Castello: Catriel, Chichinales, Cipolletti, Darwin, El Bolsón, Ingeniero Huergo, Lamarque, Los Menucos, Río Colorado y Bariloche. Allí se argumenta que la condonación «busca restablecer el equilibrio financiero de los municipios y garantizar que los recursos públicos se destinen al bienestar de los pueblos».

En agosto el Plan Castello llegó a su fin y con un saldo de 23 obras inauguradas, y tan sólo quedó paralizada una infraestructura de riego y dos obras de cloacas que culminarán con recursos provinciales.

Algunas de las 23 obras que se realizaron en la provincia en el marco del Plan Castello son la ampliación del brazo sur del río Negro en el Valle Medio, el gasoducto en la Región Sur, el camino rural Paso Piedra en Choele Choel, la estación transformadora en Cipolletti, el nodo de transporte en Los Menucos, el plan director cloacal en Las Grutas, Río Colorado, Luis Beltrán, Cinco Saltos, Pilcaniyeu, Mainqué, Viedma, Playas Doradas y Villa Regina, así como el parque tecnológico e industrial en Bariloche, entre otros.

Plan Castello: la deuda inicial de los municipios de Río Negro

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, distintos municipios de la provincia recibieron préstamos en el marco del Plan Castello durante el año 2018. Sin embargo, de aquella deuda inicial se desconoce cuánto es el saldo al día de hoy.

En el caso de Catriel, en 2018 solicitó a modo de préstamo 11.117.174,15 pesos, transferidos el 20 de julio de ese año. Chichinales, por su parte, recibió 4.899.045,78 pesos el 13 de noviembre, mientras que Cipolletti accedió a uno de los montos más altos: 49.266.274,68 pesos, transferidos el 31 de julio. Ese mismo día se concretaron también los préstamos para Darwin, con 2.417.109,68 pesos, y para El Bolsón, que obtuvo 7.149.996,48 pesos.

Otros municipios beneficiados fueron Ingeniero Huergo, con 5.112.854,70 pesos el 2 de julio, y Lamarque, que recibió 7.339.371,75 pesos el 13 de septiembre. En tanto, Los Menucos accedió a 3.069.935,00 pesos el 22 de junio, y Río Colorado obtuvo 8.667.316,20 pesos el 31 de julio.

Finalmente, el desembolso más elevado correspondió a Bariloche, que recibió 57.200.719,81 pesos el 13 de septiembre, consolidándose como el municipio con mayor financiamiento dentro de este esquema.