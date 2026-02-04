Camino a la ratificación: Javier Milei se prepara para enviar al Congreso el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Javier Milei se prepara para enviar al Congreso el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El Gobierno tiene varias prioridades en su temario para las sesiones extraordinarias: la principal es la Reforma Laboral, pero también está la sanción del acuerdo comercial entre el bloque del Mercosur y la Unión Europea (UE).

El histórico acuerdo está detenido actualmente en la justicia europea, pero aún así el presidente Javier Milei adelantó que está próximo a firmarlo y enviarlo al Congreso para su ratificación.

El acuerdo del Mercosur-UE llega al Congreso

El lunes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto remitió el proyecto al Ejecutivo para completar los pasos legales necesarios antes de que el Legislativo avance en su tratamiento.

El proyecto, actualmente, se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica que lidera María Ibarzabal Murphy, en proceso de revisión según lo revelado por el sitio Infobae. El objetivo es que luego pueda ser rubricado por el mandatario.

La administración libertaria planeaba supervisar el documento con mayor margen de tiempo, pero fuentes oficiales admitieron que la Unión Europea demoró la entrega de las copias certificadas del acuerdo que desembarcaron en la cartera a cargo de Pablo Quirno el último sábado de enero.

Con el visado del mandatario, el oficialismo se prepara para impulsar la búsqueda de respaldos en ámbas cámaras para obtener su sanción y dar inicio al proceso de ratificación del entendimiento que propone la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.

Es por este motivo que este miércoles a las 12, en Casa Rosada, se realizará la cuarta reunión del año de la mesa política del Gobierno. El equipo a cargo de la negociación legislativa terminará de ultimar las fechas del envío y la estrategia para lograr la aprobación.

Los puntos centrales del acuerdo Mercosur – UE y el interés de Javier Milei

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, representa uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo y promete transformar las relaciones de ambas regiones.

Los ejes principales para comprender su magnitud, son:

El acuerdo en cifras: se reunirá en una zona de libre comercio a 720 millones de personas (270 por Mercosur y 450 por la Unión Europea). Un total de 31 países que suman un PBI combinado de 24,2 billones de dólares lo que resulta en un 0,2% del PBI mundial.

(270 por Mercosur y 450 por la Unión Europea). Un total de 31 países que suman un lo que resulta en un 0,2% del PBI mundial. Eliminación de Aranceles: la Unión Europea accedió a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur. Por su parte el Mercosur hará lo mismo con el 91% de las importaciones europeas, será de forma gradual.

Sectores beneficiados: el Mercosur tendrá mayor acceso para carne vacuna (cuota de 99,000 toneladas), soja, biocombustibles, miel y frutas. Se elimina el arancel del 20% para la «Cuota Hilton». En tanto para la UE, esta tendrá facilidades para exportar maquinaria, vehículos, químicos, medicamentos, vinos y quesos.

Servicios y contratación pública: las empresas de ambos sectores podrán competir en licitaciones públicas y prestar servicios financieros, logísticos y digitales sin más autorizaciones que las nacionales.

Seguridad Jurídica y Normas: se simplifican trámites aduaneros y se protegen las «Denominaciones de Origen». Por ejemplo, el champagne solo podrá llamarse así si viene de esa región francesa.

Cláusulas Ambientales: El acuerdo también incluye compromisos con el Acuerdo de París y la lucha contra la deforestación, un punto que fue el gran freno durante años.

Para el presidente Javier Milei, este acuerdo no es solo comercial, sino que también lo considera una pieza clave de su estrategia geopolítica y económica.

Milei criticó en varias oportunidades al Mercosur actual calificandolo de «unión aduanera defectuosa». El mandatario considera que es necesaria una apertura comercial porque posee una visión de libre mercado sin fronteras.

A su vez el libertario considera que el acuerdo sirve para posicionar a Argentina como un proveedor confiable de minerales críticos y energía (GNL). La UE necesita estos insumos y Milei ve en el pacto una garantía para atraer inversiones europeas masivas en estos sectores.

Por otra parte el acuerdo abre una vía para facilitar ingreso de dólares por las exportaciones agrícolas e industriales, de créditos (financiamiento de bancos europeos y agencias de crédito para modernizar la industria local); y bajar la inflación al reducir los aranceles.

Existe una cláusula que establece que el primer país del Mercosur que ratifique el acuerdo en su Congreso podrá empezar a utilizar las cuotas de exportación de forma inmediata. Milei tiene un gran interés en que Argentina sea el primero en aprobarlo para ganar ventaja competitiva sobre Brasil o Uruguay.

