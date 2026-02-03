La «factura» del FMI: Argentina ya pagó US$15.600 millones en intereses y sigue siendo el mayor deudor global

La cuenta de los intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue creciendo sin pausa. Después del reciente giro de US$838 millones realizado por el gobierno de Javier Milei, Argentina acumula pagos en concepto de intereses por un total de US$15.611 millones desde 2018 hasta la fecha.

Según los registros del Banco Central, esta cifra monumental corresponde a la carga financiera derivada de dos acuerdos clave: el préstamo extraordinario otorgado en 2018/19 durante la gestión de Mauricio Macri (y renovado por Alberto Fernández) y el nuevo crédito de US$20.000 millones aprobado en abril del año pasado, ya bajo la administración de Javier Milei.

El ranking de pagos por presidente

El peso de los intereses ha ido en aumento y la distribución de los pagos muestra cómo la deuda ha condicionado los presupuestos de las últimas tres administraciones:

Mauricio Macri: Hasta diciembre de 2019 (un año y medio de vigencia del acuerdo original), se abonaron US$1.491 millones .





Hasta diciembre de 2019 (un año y medio de vigencia del acuerdo original), se abonaron . Alberto Fernández: Durante sus cuatro años de mandato, la carga de intereses se disparó y los pagos sumaron US$7.402 millones .





Durante sus cuatro años de mandato, la carga de intereses se disparó y los pagos sumaron . Javier Milei: El actual Gobierno enfrentó en 2024 el mayor desembolso anual de la serie histórica, pagando US$3.098 millones (superando el récord de 2023). En 2025, el total abonado fue de US$2.782 millones.

La «bola de nieve» a futuro

El panorama hacia adelante sigue siendo exigente. Si Argentina cancela los vencimientos tal como están pactados y el FMI no otorga nuevos financiamientos (roll-over), el país deberá desembolsar otros US$12.700 millones solo en intereses hasta 2030.

La proyección a largo plazo es aún más impactante: los vencimientos previstos llegan hasta fines de 2046, sumando un total entre capital e intereses de US$76.316 millones. Sin embargo, esta cuenta es dinámica, ya que restan ingresar unos US$6.000 millones del crédito de abril pasado, lo que elevará el stock de deuda y la carga futura.

El mayor deudor del mundo

Las cifras al 30 de enero confirman la posición de extrema exposición de Argentina ante el organismo. Con un stock de deuda de US$57.230 millones, el país es por lejos el principal deudor del FMI, representando el 35% de la cartera total del ente financiero.

La diferencia con el resto de los países es abismal. Detrás de Argentina se ubican:

Ucrania: 8,4%

8,4% Pakistán: 6,1%

6,1% Ecuador: 6,0%

6,0% Egipto: 5,0%

Si se contempla la deuda total con todos los organismos internacionales (excluyendo al FMI), el pasivo argentino roza los US$100.000 millones.