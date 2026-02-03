Javier Milei retoma la agenda en Casa Rosada: reunión por el nuevo DNI y recibirá al campeón del Dakar, Luciano Benavides

El presidente Javier Milei retoma la agenda de actividades en Casa Rosada este martes con una audiencia con el último campeón del Dakar, Luciano Benavides, y una reunión para el lanzamiento del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si bien todavía no fue confirmado oficialmente, el mandatario argentino podría viajar el 10 de febrero a Mar-a-Lago, la icónica residencia que Donald Trump posee en Miami.

Reunión de Javier Milei por el lanzamiento del nuevo DNI

El intercambio de este martes incluirá a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro del Interior, Diego Santilli, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y servirá para coordinar detalles de lo que será el lanzamiento del nuevo documento que comenzará a circular con estándares de seguridad actualizados

Según la disposición publicada en el Boletín Oficial, consiste en una tarjeta monolítica de policarbonato con un chip sin contacto incorporado, lo que eleva las barreras contra la falsificación.

El lanzamiento tendrá lugar este miércoles al mediodía, en una actividad en la que el mandatario y el ministro del Interior presentarán la nueva documentación.

Javier Milei con Luciano Benavidez, campeón del Dakar 2026

Hoy, en horas del mediodía, el mandatario recibirá en su despacho ubicado en el primer piso del Palacio de Gobierno a Luciano Benavidez, el argentino campeón del Dakar en Yanbu, Arabia Saudita, luego de conquistar la edición 2026 de motos por dos segundos, la diferencia más corta registrada.

Luciano es hermano de Kevin Benavidez, quien fuera ganador de la competición en 2021 y 2023, su guía en el deporte. Oriundo de Salta, hace algunos meses, durante la primera etapa del Rally de Marruecos, sufrió una lesión que casi lo deja afuera de la competencia en Arabia Saudita.

Sin embargo, se repuso y se consagró campeón en una histórica jornada hace apenas unas semanas atrás. Benavidez no es el primer deportista que el libertario recibe luego de su desempeño electoral: lo propio hizo con José «Maligno» Torres, luego de que ganara el oro olímpico en París 2024.

Noticias Argentinas