Cardenal Samoré: la «modernización» del paso entre Neuquén y Chile aparece en el presupuesto 2026

El presupuesto para el año 2026 que envió el lunes pasado el gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación incluyó una partida para «refacción, ampliación y modernización» del paso internacional Cardenal Samoré, el de mayor tránsito entre la provincia de Neuquén y Chile.

Son 1.887 millones de pesos a ejecutar por la Jefatura de Gabinete e incluidos en uno de los anexos del proyecto de ley. Allí aparecen, además, otras inversiones destinadas a Neuquén, como las previstas para los parques nacionales y el funcionamiento de la dirección nacional de Vialidad.

Los trabajos que se harán con esos recursos no fueron precisados, aunque sí se dejó explícito el objetivo: refaccionar, ampliar y modernizar el complejo fronterizo ubicado sobre la Ruta Nacional 231, en el extremo sur del territorio neuquino.

La realización de obras en el lugar, sin embargo, había sido adelantada por Diario RÍO NEGRO hace unas semanas. Entre las mejoras a cumplimentar, figuraban la refacción de los baños y el cambio del sistema de calefacción.

También se había adelantado la colocación de «cabinas» para mejorar el recibimiento de los visitantes y reducir los tiempos de atención al transitar de un lado a otro por la frontera.

Qué dijo Villa La Angostura sobre las obras en el paso Cardenal Samoré

La localidad más cercana es Villa La Angostura. Su intendente, Javier Murer, se refirió a la actualidad del paso internacional.

Consultado por este diario, el jefe comunal se mostró expectante por la partida dedicada a Cardenal Samoré. Indicó que el mejoramiento de las instalaciones ya había sido planteada en varias ocasiones por su intendencia en reuniones con autoridades nacionales.

Mencionó un reciente encuentro binacional, en el que participaron funcionarios chilenos y argentinos, donde el vecino país anunció y dio detalles del proyecto para reacondicionar su centro de frontera, incluso con la posibilidad de dejarlo abierto las 24 horas.

Fondos para modernizar el paso Cardenal Samoré a Chile: «Lo vemos con buenos ojos»

«Cualquier inversión que venga al paso, la vemos con buenos ojos», añadió el intendente, quien aseguró que durante los últimos años los reclamos de visitantes y turistas por las condiciones edilicias fueron repetidos.

A su juicio, lo más urgente es ampliar la capacidad de atención y procesamiento del centro fronterizo. De igual manera, citó el estado de los sanitarios y la disposición de los espacios de espera.

Además, consideró necesario lograr un estacionamiento más amplio, porque cuando el tránsito es alto, «tenemos filas de hasta dos kilómetros».

Analizó que en Neuquén, por su aceitada relación económica y cultural con Chile, hacen falta «pasos fronterizos jerarquizados», donde la provincia y las localidades ubicadas en cercanías del límite internacional den una buena impresión.

Sobre la obra financiada y realizada del lado chileno, explicó que en la reunión concretada hace unas semanas las autoridades trasandinas indicaron que, de mantenerse todo de acuerdo al plan, el nuevo edificio estaría terminado en octubre del año próximo.