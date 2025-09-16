Aceleran gestiones para abrir antes Pichachén, el paso que une el norte de Neuquén con Chile

El gobierno de Neuquén se propuso habilitar el paso internacional Pichachén un mes antes de lo habitual. Según informó Provincia, los equipos de Vialidad provincial ya iniciaron tareas de despeje en el camino y esperan que el cruce esté en condiciones antes de que termine octubre. Uno de los objetivos es favorecer la llegada de turistas de Chile a la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal, prevista para fines de noviembre.

Una decisión que busca reforzar los lazos con Chile

El objetivo, informó el Gobierno, es consolidar la integración entre el Alto Neuquén y la región del Biobío en Chile. Desde la dirección provincial de Asuntos Institucionales, dependiente de Jefatura de Gabinete, señalaron que hubo encuentros con Vialidad, Gendarmería, Aduana y Migraciones, en coordinación con autoridades trasandinas.

Las conversaciones apuntaron a “expresar el interés que tiene Neuquén por lograr que dicho paso sea habilitado anticipadamente”, indicaron desde el área.

Máquinas de Vialidad despejan el camino rumbo al paso Pichachén.

En paralelo, las cuadrillas de la dirección provincial de Vialidad avanzan con el despeje del camino. Los trabajos comenzaron la semana pasada y se extenderán alrededor de diez días, en pos de dejar todo listo para el tránsito fronterizo antes de que finalice octubre.

La particularidad de este invierno, con escasa acumulación de nieve, permitió adelantar las tareas de mantenimiento. Cabe recordar que el paso internacional Pichachén solo abre durante la temporada estival, por lo que cada año su habilitación depende de las condiciones climáticas.

El paso Pichachén, un corredor clave en la cordillera de Neuquén

El paso Pichachén es el único enlace habilitado entre la región del Bío Bío y la zona del Alto Neuquén. El propio gobernador Rolando Figueroa confirmó que el Ejecutivo provincial avanzará con la pavimentación del acceso al paso, en etapas, a través de la ruta provincial 6.

La apertura anticipada también apunta a impulsar el turismo. El gobierno provincial destacó que facilitará la llegada de visitantes trasandinos a la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, prevista del 21 al 23 de noviembre en Chos Malal, con la presentación de artistas regionales y nacionales.

Con los preparativos en marcha y las gestiones binacionales en curso, las autoridades esperan que octubre marque el inicio temprano de la temporada de integración entre Neuquén y Chile a través del paso Pichachén.