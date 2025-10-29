Caso $LIBRA: Oscar Agost Carreño afirmó que la Comisión Investigadora comenzó a “tener resultados”

El titular de la Comisión Investigadora de Diputados para la criptomoneda $LIBRA, Oscar Agost Carreño, afirmó que ese grupo comenzó a “tener resultados” y esto “al Gobierno le preocupa”, porque los legisladores lograron hasta ahora “reconstruir mucha información que tiene que ver con antecedentes” de la presunta estafa.

Causa $LIBRA: Oscar Agost Carreño destacó el funcionamiento de la comisión en Diputados

Agost Carreño destacó la importancia de haber desbloqueado el funcionamiento de la comisión, paralizada durante meses en un empate permanente que impedía nombrar u presidente y avanzar en las investigaciones.

El legislador dijo en declaraciones radiales que se logró identificar “transferencias dinerarias en el mundo cripto, entre todas las personas relacionadas al entorno de Javier Milei, particularmente entre (Mauricio) Novelli y (Manuel) Terrones Godoy”.

Resaltó, asimismo, “la importancia de haber desbloqueado el funcionamiento de la comisión para no depender ni de la justicia de EEUU ni de la justicia Argentina para mandar oficios a las billeteras virtuales para que nos identifiquen las persona físicas o jurídicas que estaban detrás de las operaciones que nos parecían sospechosas”.

El parlamentario cordobés del PRO explicó que las maniobras detectadas por la comisión nacen con el Tech Forum 2024, en el que Javier Milei fue orador principal, y después “se van continuando con posteos de varios de los involucrados en redes sociales”.

Además recalcó que Hyden Davis, quien financió la cripto moneda “era una persona desconocida en el mundo Cripto y se hizo conocida el 30 de enero en un posteo de Javier Milei y ahí empezó a aparecer en internet”.

Causa $LIBRA: un diputado mencionó una conversación con Javier Milei

Mencionó también como antecedente directo de $Libra la creación del meme coin Kip Protocol, para cuyo lanzamiento también se utilizó la imagen de Milei en diciembre de 2024, una maniobra en la que aparece mencionado el empresario de Singapur Julian Peh, que se sospecha habría utilizado un seudónimo ya que se llamaría Qihao Bao.

Agost Carreño indicó que se logró identificar “una conversación entre el presidente Milei y Julian Peh, el dueño de esta empresa que vendía esta criptomoneda que terminó igual que libra desplomándose y con un tendal de personas sintiéndose estafadas”.

“Las personas que Novelli y Terrones Godoy le presentaron al Presidente y a su entorno en el Tech Forum, acostumbraban a utilizar personas conocidas, muchas de la política, para vender criptomonedas que terminaban cayendo en la nada en poco tiempo y dejando un tendal”, describió el legislador.

Finalmente dijo que el presidente Javier Milei “destrata a todo el mundo, incluso a aliados, pero no dice nada de Novelli, de Terrones Godoy y mucho menos de Hyden Davis ni de Julian Peh”, y aseguró que desde el Gobierno “buscan que el tema no se instale y fingir demencia como que acá no paso nada”.

