Catedral Alta Patagonia destacó el «espacio de diálogo» abierto en el Concejo de Bariloche

Desde la concesionaria del cerro valoraron la apertura de la comisión especial en el Concejo de Bariloche. Archivo

El inicio de trabajo en la comisión especial creada en el Concejo Municipal de Bariloche para analizar el contrato de concesión del cerro Catedral con el objetivo de incorporar actividades no incluidas en el convenio de 2018, fue celebrada por la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia (Capsa) que ratificó su voluntad de participar de las próximas instancias de trabajo.

La comisión presidida por el titular del Deliberante, Gerardo Del Río, tuvo su primera reunión con la participación de referentes de distintos sectores y entidades que expusieron sus necesidades para acceder a la montaña..

Capsa dijo ayer a este diario que estaba a «disposición» del Concejo y que participará cuando sea convocado. Horas más tarde, a través de un comunicado de prensa, la empresa dijo que es «especialmente positivo que se haya abierto un espacio para conversar sobre el presente y el futuro de Cerro Catedral, entendiendo que Cerro Catedral es parte de la historia, el presente y el futuro de Bariloche.

Desde Capsa destacaron que «este tipo de espacios permiten poner sobre la mesa nuevas necesidades y propuestas y avanzar en su análisis de manera conjunta, contemplando las responsabilidades y competencias de cada uno de los actores involucrados».

“Nosotros administramos una concesión que recibimos con determinadas reglas y pautas y muchas veces no depende solo del deseo de la empresa; requiere la intervención y autorización de otros organismos y autoridades de aplicación que deben participar y aprobar los protocolos y reglas para que se puedan llevar a cabo. La clave es la predisposición y voluntad de trabajar juntos para encontrar los caminos viables y resolver. Y hoy, a nuestro entender, se abrió esa posibilidad», destacaron desde la empresa.

Alentaron además que «nadie puede quedar afuera» de esta instancia de diálogo y valoraron que se permitan escuchar las necesidades de los distintos sectores y analizar alternativas de manera coordinada.

La empresa en su comunicado también remarcó la importancia de que cualquier propuesta vinculada con el desarrollo de la montaña contemple los marcos regulatorios, operativos y de seguridad correspondientes, así como la participación de los organismos que tienen competencia en cada caso.

En paralelo, Capsa habilitó otra instancia de diálogo en el propio cerro para el próximo lunes e hizo una invitación abierta públicamente a «quienes quieran sumarse» para conversar sobre «soluciones y sobre el cerro que necesitamos para Bariloche».