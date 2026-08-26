Cerro Catedral: “El turista elige un centro de esquí por una propuesta integral”

Cerro Catedral avanza en una nueva etapa de transformación. Años atrás, la concreción del Máster Plan en la montaña permitió renovar los medios de elevación, mejorar los perfiles de pistas y ampliar el área cubierta con nieve técnica. Hoy, desde Catedral Alta Patagonia —la concesionaria del centro de esquí de Bariloche— buscan dar el siguiente paso: una «propuesta integral» que renueve la experiencia del visitante desde la base de la montaña.

El proyecto de desarrollo del cerro Catedral, incorporado en el Plan Director que se trata administrativamente en la Municipalidad de Bariloche bajo el Rango I, está incluido en la ordenanza que en 2018 permitió la renovación del contrato de concesión hasta 2056. Ocho años después de aquella renovación, desde la empresa apuestan a que la planificación se traduzca en obras concretas.

«Lo importante de cualquier destino turístico que se quiera mantener vigente en el tiempo es tener planificación y una visión a largo plazo y Catedral sin lugar a duda la tiene», afirmó a Diario RÍO NEGRO Helgamaría Salvatelli, directora de Proyectos de Catedral Alta Patagonia. Para avanzar, explicó, resta un paso administrativo: «Falta la aprobación de un trámite administrativo que es el de otorgar parámetros para que la empresa luego pueda presentar los proyectos».

Salvatelli fue clara respecto del alcance del plan: «Es absolutamente falso que se trate de una operación inmobiliaria, el Plan Director es una herramienta de planificación del territorio para que Catedral pueda avanzar en un desarrollo ordenado, con mejoramiento de la infraestructura, con inversiones». Y remarcó el compromiso de la empresa con el carácter público de las tierras, que abarcan una superficie total de 1920 hectáreas: «No se trata de una venta de tierras, no está en el espíritu de esta gestión municipal ni de la empresa. La tierra de la concesión del cerro Catedral fue, es y siempre será patrimonio municipal de Bariloche».

La directora de Proyectos subrayó además el impacto positivo que genera el cerro en la comunidad: no solo es el motor económico de Bariloche durante el invierno, sino que también reporta beneficios directos a los usuarios de la montaña. A esto se suma que el 30% del canon anual —incorporado en la renovación contractual de 2018— se destina a un fondo para infraestructura en los barrios de la zona de la Pampa de Huenuleo.

Helgamaría Salvatelli, directora de Proyectos de Catedral Alta Patagonia. Foto: Chino Leiva

La base de la montaña hoy y los proyectos

Para explicar la propuesta de modernización, Salvatelli parte de que la base de que la montaña «está obsoleta». Los últimos edificios e infraestructura construidos datan de la época en que la concesión estaba en manos de la provincia de Río Negro, hace dos décadas.

«La base quedó obsoleta, detenida en el tiempo, sin inversiones, sin renovación», describió, y agregó que hoy el turista ya no elige un centro de esquí solo por sus medios de elevación y pistas: «lo elige por una experiencia integral y nos estamos quedando afuera de muchos mercados porque hoy no tenemos una oferta integral, no tenemos una oferta de calidad desde la base, aunque sí se ha modernizado mucho la montaña«.

Ese último punto es clave: en la montaña ya se cumplieron las inversiones previstas, especialmente en materia de nieve técnica —que permite llegar esquiando hasta la base desde los 1.400 msnm— y en la incorporación de medios de última generación adquiridos nuevos para Bariloche, algo que no ocurría desde la década del ’70, cuando en las décadas siguientes se optaba por traer medios usados desde Europa.

Imagen ilustrativa del desarrollo a futuro del cerro Catedral propuesto por la concesionaria. Foto. Gentileza

«Es necesario que la base acompañe esta modernización. Nosotros queremos seguir invirtiendo para renovar la infraestructura, los servicios de la base, los accesos, las plazas de estacionamiento, todo lo que es edilicio, estético, que sea más funcional», señaló Salvatelli.

Entre los proyectos previstos se destaca la ampliación de la zona de aprendizaje de esquí y snowboard, hoy concentrada en el Play Park de la base, con el objetivo de consolidar «un Catedral operativo los doce meses del año, que se consolide como un resort de montaña, nieve y esquí».

En materia de accesibilidad, Salvatelli recordó que hace tres años la empresa presentó al ente de control Eamcec y a la Municipalidad un plan de ordenamiento vial que contempla incrementar en un 50% la capacidad de estacionamiento —hoy en 3.000 vehículos— sin costo para la comuna, una respuesta concreta a una de las principales demandas de residentes y turistas, como quedó en evidencia el último fin de semana largo de agosto. «Es infraestructura de servicios, eso es brindar servicios y soluciones a nuestros visitantes y a los residentes», remarcó.

En el plano laboral, Salvatelli estimó que los proyectos en obra podrían generar unos 1.500 puestos de trabajo adicionales, que se sumarían a las 3.000 personas que ya trabajan en Catedral: 500 en la empresa que administra los medios, 1.500 instructores entre escuelas y trabajo independiente, y el resto en comercios y gastronomía del área concesionada.

Modernizar la línea Amancay, una prioridad

Entre las obras prioritarias, la empresa apunta a modernizar el medio troncal Amancay, que permite el ascenso de esquiadores y peatones por la ladera sur de la montaña hasta los 1.600 msnm. La telecabina está próxima a cumplir 20 años de instalada y, si bien fue adquirida en el exterior con años de uso, ya alcanzó el límite de su ciclo operativo.

«Es un medio de elevación que cumplió su ciclo operativo, quedó obsoleto para las necesidades de la montaña«, explicó Salvatelli, quien adelantó que se proyecta su reemplazo por un medio «más moderno, que preste mayor calidad de servicio, con el concepto de operar todo el año», incluso con capacidad para transportar bicicletas.

El proyecto contempla una estación de base de mayores dimensiones que la actual, lo que abre la posibilidad de rediagramar el sector con una «nueva estética» en los edificios de la concesión, pensada para integrarse con el ambiente natural, «donde el público se sienta cómodo, bienvenido, con calidad de servicios», e incorporar baños públicos.

Salvatelli precisó que estas mejoras también dependen de contar con los parámetros urbanísticos definidos. «Hoy hay una necesidad de avanzar por la obsolescencia tecnológica que tenemos y el tiempo perdido sin tener definiciones tiene un costo alto para el destino», sentenció, y se mostró optimista: si los parámetros se definen en el corto plazo, «estamos a tiempo de empezar y tener mejoras para la temporada que viene».

