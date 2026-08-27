Concejales impulsan la revisión del contrato de cerro Catedral para incorporar actividades

El Concejo Municipal de Bariloche decidió abrir una comisión especial para revisar el contrato de concesión del cerro Catedral, que fue aprobado en 2018, con el objetivo de analizar la eventual inclusión de actividades y condiciones que no fueron contempladas ocho años atrás.

La premisa que esbozó el presidente del cuerpo Gerardo Del Río (PUL) es la de iniciar una conversación en la que se incluirá a la empresa concesionaria, Catedral Alta Patagonia, para acordar una posible adenda al contrato original (normado por la ordenanza 2929), pero como primera medida se decidió convocar a representantes de diversas actividades y organizaciones vinculadas a la montaña para escuchar sus planteos y demandas.

Del Río fundamentó que el objetivo es “generar una apertura para que se pueda agregar al contrato las actividades que hoy no están” dentro del área concesionada.

En la primera reunión se presentaron referentes de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (Aadidess); Asociación de Profesores de Educación Física; Asociación de Instructores Independientes; la organización Residentes Unidos Bariloche; el club de parapentistas Alas; un referente del Snowscoot; y la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de Bariloche.

Del Río, se comprometió a que la comisión funcionará cada 15 días para continuar recepcionando opiniones de diversos sectores y también se convocaría a la concesionaria. Este diario consultó a Catedral Alta Patagonia que indicó que están a “disposición del Concejo para participar de las próximas instancias que correspondan y aportar nuestra mirada sobre los temas vinculados al cerro”. Hasta el momento no fue convocada a la comisión.

El presidente del cuerpo señaló que de avanzar en un acuerdo impulsado desde este ámbito con la empresa para incorporar puntos al contrato, “todo debe estar refrendado por el Concejo y con ocho votos”, que es la mayoría especial.

Gerardo Del Río (PUL) preside el Concejo y la comisión especial por el cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

Además, a propuesta de la concejal Julieta Wallace (Incluyendo), se acordó elevar un pedido de informes al Ente Autárquico Municipal de Control del Cerro Catedral (Eamcec) respecto de las infracciones y multas aplicadas a la empresa desde la entrada en vigencia del contrato de 2018, y las denuncias realizadas por terceros recepcionadas en ese ámbito.

En el debate de los concejales, Samantha Echenique (Cambia RN) remarcó que se debe tener conocimiento del contrato de concesión que fue firmado en 2018 ya que muchos puntos de los cuestionados -como el cálculo del valor del pase residente- están normados. También expuso que ese convenio establece al Estado municipal la obligación de dar tratamiento a los parámetros urbanísticos que hoy demanda de la concesionaria.

Los pedidos de las actividades y organizaciones

Como planteos puntuales de las organizaciones representadas en la primera reunión, surgió el pedido de los parapentistas de poder trabajar en el cerro Catedral con su actividad de manera recreativa y comercial y lo mismo la actividad de Snowscoot, que fusiona una estructura similar a una bicicleta con una tabla de snowboard, quienes operaron en el cerro desde 2017, pero dos años atrás la concesionaria resolvió su restricción, según indicó Mirko Luqe, referente del sector.

La Asociación de Profesores de Educación Física esgrimieron inconvenientes para realizar actividades guiadas en la montaña y límites en un pase específico para su actividad; mientras que los fotógrafos plantearon restricciones de trabajo debido a que se modificaron los espacios a donde acceden los peatones, además de no contar con un pase exclusivo para su trabajo.

Referentes de actividades y organizaciones vinculadas al cerro catedral llevaron sus planteos al Concejo Municipal. Foto: Chino Leiva

En el diálogo iniciado también se escucharon por parte de los referentes de las actividades como de concejales opositores cuestionamientos directos respecto del rol del Eamcec y una presunta falta de fiscalización y control concreto en la montaña. Por este tema, el concejal Facundo Blanco Villalba (Primero RN) recordó que presentó un proyecto de modificación de la composición del ente, con mayor representación de referentes que trabajan en la montaña.