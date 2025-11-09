Catriel adjudicó una obra vial histórica con fondos del bono petrolero

La iniciativa apunta a reforzar la conectividad y dinamizar los accesos de varios barrios. (Foto: Gentileza municipalidad de Catriel)

Por primera vez en décadas, Catriel concretará la pavimentación de la colectora Mosconi, una de las arterias más transitadas y simbólicas de la ciudad. La obra, esperada por generaciones, se financiará con una combinación de fondos municipales y el bono petrolero.

«Desde que tengo uso de razón, esa calle siempre estuvo pendiente. Hoy podemos decir que es una obra concreta y muy valorada por la comunidad«, expresó el secretario de Obras Públicas, Matías Bustos, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El proyecto se destrabó luego de dos llamados a concurso que habían quedado desiertos. «En el primer llamado las empresas tuvieron dificultades para cumplir con los certificados técnicos, y en el segundo extendimos los plazos para facilitar la presentación. Finalmente, al no tener oferentes válidos, se optó por una contratación directa», explicó Bustos.

De ese proceso resultó adjudicada la empresa Bramix SRL, una firma local que presentó la mejor propuesta técnica y económica. La inversión total supera los 650 millones de pesos, divididos entre fondos municipales y recursos del bono petrolero que recibe Catriel.

La obra contempla la refuncionalización y pavimentación de más de 7.200 metros cuadrados sobre la colectora Mosconi, entre avenida Roque Sáenz Peña y calle Canadá. «El tramo financiado con fondos municipales -entre Ciudad Añatuya y Canadá- demandará más de 269 millones de pesos, mientras que el que se ejecuta con el bono petrolero, entre Roque Sáenz Peña y Ciudad Añatuya, suma más de 390 millones de pesos«, explicó el funcionario

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia del municipio para mejorar los accesos y la conectividad interna de la ciudad. «Es una obra importante porque incide directamente en el tránsito diario y en la circulación de ingreso y egreso por el norte», sostuvo Bustos, quien anticipó que también se incorporarán semáforos, señalización y ciclovías.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Daniel Delgado, destacó el valor simbólico y urbano de esta intervención. «La avenida Mosconi comunica un sector muy importante con el centro, y además lleva el nombre de Mosconi, figura emblemática para nuestra identidad petrolera. Es una obra con sentido histórico y logístico», señaló.



Catriel avanza con obras viales en varios puntos de la ciudad

El municipio avanza con obras de cordón cuneta sobre la colectora Mosconi, dentro de un paquete de mejoras viales que incluye asfaltado y ordenamiento del tránsito. «Obras Públicas hizo ya la primera parte de cordón cuneta y se trabaja en distintos sectores con obras solicitadas por los vecinos«, detalló Bustos.

En paralelo, se ejecutan trabajos de drenaje y cordón cuneta en el barrio Ciudad de Catriel, particularmente en el Lote 6, identificado como uno de los sectores con mayores problemas de escurrimiento. «Son zonas donde nunca se habían hecho obras de drenaje«, explicó el secretario de Planificación, Milton Molina.

Además, se avanza en aperturas de calles y reordenamiento vial, como la reapertura de la calle Atenas, reclamada por los vecinos del barrio Mosconi y Ciudad de Catriel. «Con esta obra podrán reconectarse con la arteria principal y mejorar la circulación hacia el hospital, las escuelas y el centro de la ciudad«, señaló el secretario de Gobierno, Delgado.

Parque Industrial: regularización y nuevos servicios

Otro eje de la planificación urbana es la reactivación del Parque Industrial de Catriel, ubicado en la zona norte de la ciudad. El predio, que estuvo paralizado durante años, comenzó a ser regularizado para atraer nuevas inversiones y completar su infraestructura básica.

Actualmente solo funciona una empresa, Monte Austral, dedicada a la producción de miel, pero el municipio busca habilitar más lotes para empresas y emprendimientos.

Desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Milton Molina explicó el Parque Industrial Catriel, ubicado sobre el acceso norte, ocupa unas 111 hectáreas y está adherido a la Ley Provincial 5767. «Tenemos nueve empresas con proyectos aprobados, entre ellas la procesadora Miel Monte Austral, que exporta a nivel nacional. Nuestro objetivo es completar los servicios y posicionarnos como un punto logístico clave del corredor norte de Vaca Muerta», precisó Molina.

El funcionario explicó que parte del predio cuenta con iluminación, red eléctrica y una ampliación planificada del circuito de energía por parte de Edersa. «Por ahora, unas 20 hectáreas cuentan con servicios completos, pero seguimos avanzando. Queremos que Catriel se consolide como la puerta norte de la Patagonia, el punto de ingreso a los materiales, arenas e insumos del desarrollo no convencional», sostuvo.

Además del perfil energético, la ciudad apuesta a la diversificación productiva, con proyectos agroindustriales y de fortalecimiento del matadero municipal. «Catriel tiene historia petrolera, pero queremos complementar esa matriz con producción agropecuaria y servicios logísticos«, destacó Molina.