En fotos, el «abrazo» a la Ruta 151: Catriel se volvió a movilizar para exigir su urgente reparación

Catriel volvió a ser el epicentro de un fuerte reclamo para exigir la urgente reparación de la Ruta Nacional 151, una vía fundamental para el desarrollo de la formación de Vaca Muerta. La manifestación, que se repite cada 26 de mes, contó con la participación de concejales locales y representantes de varias localidades de Río Negro y La Pampa. Todos los participantes compartieron la misma preocupación por el estado crítico de la ruta.

Catriel abrazó a la Ruta 151. (Gentileza).

La jornada de protesta comenzó en el Concejo Deliberante de Catriel, donde se renovó el pedido conjunto a las autoridades nacionales para que tomen medidas urgentes frente al deterioro de la vía. Posteriormente, una caravana de vecinos y funcionarios se trasladó hacia el acceso sur de la ciudad. A pesar de la lluvia, la protesta se desarrolló con normalidad.

La caravana se detuvo en la torre ubicada en el acceso sur, donde se entregaron folletos a los automovilistas para visibilizar los riesgos y las consecuencias del mal estado de la Ruta 151. La actividad, que se realizó con un marco emotivo, reforzó el compromiso y la unidad de la comunidad en este reclamo.

Ruta 151: un camino crucial para la conectividad de Vaca Muerta

El deterioro de la Ruta 151 ha sido un motivo de preocupación recurrente para los municipios y habitantes de la zona. La ruta no solo es una arteria clave para la conectividad de la región, sino que también es fundamental para el transporte de insumos y personal vinculado a la explotación de Vaca Muerta. La falta de mantenimiento ha provocado accidentes y demoras, lo que afecta tanto la seguridad vial como la actividad económica.

El cierre simbólico de la jornada fue un «abrazo solidario» a la torre, acompañado por las estrofas del Himno Nacional Argentino. Este acto buscó sellar una nueva jornada de unidad ciudadana en defensa de una ruta que es considerada vital para la región y la economía nacional.

Reclaman por el mejoramiento de la Ruta 151 en Catriel. (Gentileza).

La participación de concejales de localidades vecinas, como 25 de Mayo, Puelén y Cinco Saltos, demuestra que el problema de la ruta no es un asunto exclusivo de Catriel, sino una problemática regional que requiere una respuesta coordinada. Los ediles manifestaron su apoyo a través de la plataforma Zoom, destacando la preocupación común por la seguridad y el desarrollo de la región.