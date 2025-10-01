Catriel formó a más de 100 personas en distintos oficios, con su escuela municipal

Más de cien personas recibieron sus certificados en oficios de la Escuela Municipal de Catriel. Gentileza

Más de 100 alumnos de la Escuela Municipal de Oficios de Catriel recibieron sus certificados de fin de curso en soldadura y montador eléctrico.

El acto que se realizó días atrás en el centro cultural Sánchez Carrillo tuvo la presencia de más de 250 personas, en una ceremonia que presidió la intendenta Daniela Salzotto.

En ese contexto festivo, se anunciaron los nuevos cursos que comenzarán en los próximos días que serán en los oficios de carpintería y gasista. También se realizó la entrega de herramientas nuevas para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y práctica a los futuros estudiantes.

En su mensaje, la intendenta Salzotto destacó: “La Escuela de Oficios es un logro de nuestra gestión y hoy se reafirma en tiempos de inestabilidad, porque creemos en la importancia del acceso a la educación como derecho fundamental».

Agregó que desde «un Estado municipal presente, seguimos trabajando en la consolidación de un Polo Educativo, formando mano de obra local calificada. Catriel debe ser reconocida como un centro de formación vinculado al desarrollo productivo de Vaca Muerta”.

La intendenta Daniela Salzotto encabezó el acto de entrega de certificados. Gentileza

El coordinador de la Escuela de Oficios, Diego Pereyra, puso en valor la creación de la escuela y resaltó que “cada alumno es ejemplo de superación, porque a pesar de las adversidades personales, demostraron que con esfuerzo y voluntad se puede llegar a la meta”.

Finalmente, el Consejero Escolar Marcelo Bustos expresó: “Celebro que podamos trabajar juntos, más allá de los espacios políticos, porque lo importante es generar oportunidades de formación e igualdad para los vecinos”.