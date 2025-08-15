Catriel suma gestiones en busca de convertirse en una ciudad universitaria

Esta semana los decanos de las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Agrarias se reunieron con la intendenta de Catriel. Gentileza

El municipio de Catriel busca alternativas para convertirse en un nodo de formación y apela a ser una ciudad universitaria en 2026 con apoyo de la Universidad Nacional del Comahue y otras instituciones.

El proyecto es impulsado por la intendenta Daniela Salzotto (PJ) que esta semana recibió a los decanos de la facultad de Ciencias Médicas y de Ciencias Agrarias de la UNCo, Silvia Ávila y Esteban Jocker, respectivamente, para avanzar en gestiones en pos de ampliar la oferta académica y transformar a la localidad del norte de Río Negro como una “referente regional en educación superior”.

“El nodo universitario es un eje de gestión para la transformación social de Catriel, apostamos a ser una ciudad universitaria, un centro de formación ofreciendo conocimiento para tener mano de obra calificada, para que los jóvenes no tengan que migrar”, dijo Salzotto a Diario RÍO NEGRO.

El municipio incorporó este año, en mayo, una diplomatura universitaria en Ejecución y Mantenimiento de Espacios Verdes que dicta la Facultad de Ciencias Agrarias. Ese fue el puntapié inicial que inicialmente tuvo 120 inscripto y hoy se mantiene una matrícula de 80 estudiantes, según destacó Salzotto, quien señaló que el alumnado esta semana tuvo sus prácticas en la plaza San Martín, que está en proceso de renovación.

La entidad educativa también tiene un convenio con el municipio para aportar asesoramiento en el proyecto de diversificación ganadera que se impulsa desde la comuna y con ambos decanos se conversó de avanzar en una propuesta académica formal de la UNCo para llevar a Catriel.

Salzotto tiene expectativas de que se sumen carreras, seminarios, tecnicaturas. De la rama de la medicina, pretende que el lanzamiento de la tecnicatura universitaria en Agente Sanitario se realice desde la localidad y gestiona ser parte de la tecnicatura en Emergencias de la Salud.

La jefa comunal indicó que también gestiona con la Facultad de Ciencias Informáticas llevar una sede de la tecnicatura en Formación Web, que se dicta actualmente en Cutral Co, y aspira que se dicte el ciclo básico común de las carreras de Ingeniería; además de cursos de formación junto a la UNRN.

“El objetivo es lanzar a Catriel como ciudad universitaria con dos o tres carreras y sumar cursos de formación para tener mano de obra calificada en lo que es nuestra matriz productiva”, dijo la jefa comunal que señaló que este proyecto tendría impacto en la economía de la ciudad por la llegada de estudiantes de otras localidades de la región que dinamizarán el comercio, los alquileres, entre otros.

También tiene en agenda el reclamo que realizó a la empresa YPF para obtener un edificio de la compañía en la ciudad para destinarlo al nodo universitario, que hasta el momento no prosperó y analiza otras acciones.

En otro aspecto, se organiza en el municipio la segunda edición de la Expo Vocacional que será el 28 y 29 de agosto, con la participación de universidades, institutos de formación, entes provinciales vinculados a la educación, entre otros. Se ofrecerán talleres para los jóvenes del ciclo superior del Nivel Medio y actividades con los estudiantes de primero a tercer año.

En la localidad hay cinco secundarios, dos ESRN y tres técnicas, una con orientación electromecánica, otra en energías renovables y una de reciente creación. Los centros de estudiantes acompañan el proyecto universitario.