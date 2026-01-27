Catriel reunió referentes para defender los límites del ejido y sus recursos: cuál será su estrategia

En el Concejo Deliberante se llevó a cabo en Catriel la primera mesa de trabajo sobre ejidos y planificación territorial bajo la consigna “Defendamos Catriel”, un encuentro encabezado por la intendenta Daniela Salzotto que reunió a un amplio arco de actores institucionales, políticos, productivos y sociales de la ciudad.

De la jornada participaron concejales, referentes de la Casepe (Cámara de Servicios Petroleros), superficiarios, representantes de empresas, abogados, dirigentes de distintos partidos políticos y vecinos.

El encuentro es una continuidad de los planteos que hizo semanas atrás la intendenta de Catriel, ante los acuerdos entre Cinco Saltos y Contralmirante Cordero.

En las áreas en discusión existen intereses productivos estratégicos, vinculados al petróleo no convencional, la minería y otras actividades que impactan en los ingresos y obras para las ciudades.

Salzotto, a principios de año, sostuvo que el ejido reconocido en la Carta Orgánica local, respaldado por documentación histórica, es más amplio que el que hoy se considera en la práctica. «Tenemos superficiarios, llevamos agua, hacemos gestiones de salud y hay vecinos con domicilio en Catriel», remarcó.



Desde el Municipio se informó que los presentes de los distintos sectores coincidieron en la necesidad de construir una voz única, firme y sin fisuras, que exprese el reclamo histórico de la ciudad y siente las bases de una estrategia común frente a los organismos y jurisdicciones correspondientes.



Salzotto ratificó una postura irrenunciable respecto a la delimitación del ejido municipal, señalando que el reconocimiento formal de la jurisdicción territorial es una condición indispensable para el desarrollo económico, social y ambiental de Catriel.

La falta de definición clara, sostienen desde el municipio, generó a lo largo de los años limitaciones estructurales, postergaciones y deudas históricas que impactan directamente en la planificación urbana, la inversión, el acceso a servicios y la administración de los recursos.

Qué plantea la intendenta Daniela Salzotto



«Como intendenta tengo la convicción de que el territorio es la base sobre la cual se construye la autonomía. Definir, defender y consolidar nuestro ejido municipal es una deuda pendiente con Catriel y una responsabilidad con las generaciones que vienen. Este reclamo no es nuevo, pero hoy tiene algo distinto: una comunidad decidida a defenderlo de manera conjunta”, concluyó.



La reunión fue convocada por el municipio de Catriel.

La estrategia de defensa territorial expuesta durante la mesa de trabajo se apoya en dos pilares centrales: la historia de ocupación y administración efectiva del área en disputa, y el derecho que le asiste a Catriel como municipio autónomo, respaldado por el acta fundacional mediante la cual el Gobierno Nacional de Julio A. Roca otorgó el territorio de la antigua Colonia Pastoril a Bibiana García.



En ese marco, se acordó dar continuidad al proceso mediante la realización de nuevos encuentros de trabajo y la conformación de la primera comisión estratégica, integrada por superficiarios, concejales, secretarios del Ejecutivo municipal, referentes de la CASAPE y agrupaciones políticas, con el objetivo de elaborar un documento consensuado que sintetice la posición institucional de Catriel.



La comisión estará organizada de manera metodológica, con la conformación de dos áreas de trabajo complementarias: por un lado, un área técnica, encargada del análisis legal, territorial y administrativo; y por otro, un área histórica, que tendrá la misión de relevar antecedentes, documentación y registros históricos que respalden el reclamo del ejido municipal.



El documento resultante será elevado a la Legislatura de la Provincia, como expresión formal del reclamo histórico de la ciudad y como herramienta política y legal para avanzar en el reconocimiento del ejido municipal y en la defensa de los recursos hidrocarburíferos.

