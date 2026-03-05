Causa AMIA: la fiscalía aseguró que Hezbolá actuó bajo órdenes de Irán y pidió avanzar a juicio en ausencia

El fiscal federal Sebastián Basso afirmó que la investigación por el atentado a la AMIA reúne pruebas para demostrar la responsabilidad de Hezbolá y sostuvo que la fiscalía está en condiciones de avanzar hacia un juicio oral en ausencia contra los acusados. También pidió el procesamiento de diez iraníes y libaneses vinculados al ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

Según declaraciones difundidas por Infobae, el fiscal explicó que el objetivo es exponer las pruebas reunidas durante décadas de investigación. “Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años”.

El fiscal de la causa AMIA aseguró que existen evidencias contra Hezbolá

Basso explicó que durante años la causa estuvo limitada por la situación de los imputados, quienes permanecen prófugos fuera del país. “Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban”.

El fiscal indicó que ese escenario cambió con la sanción de la norma que habilita los procesos judiciales sin presencia de los acusados. “Recién cuando el año pasado se dictó la ley de juicio en ausencia es que ahí pudimos avanzar”.

La Fiscalía pidió procesar a diez acusados y solicitó la captura internacional de un funcionario iraní.

Durante la entrevista también fue consultado por la autoría del ataque contra la mutual judía. Basso afirmó: “Fue Hezbolá el que hizo el atentado”, y agregó que la organización actuó bajo directivas del régimen iraní. “Hezbolá es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado”, dijo.

El fiscal remarcó que la acusación se sostiene en material reunido en el expediente. “No son pistas, son evidencias”, señaló. También agregó: “Si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad”.

Investigación por la AMIA: piden procesar a diez acusados y avanzar con juicio en ausencia

La Fiscalía también solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados en la causa. Además pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los jerarcas del régimen iraní y presunto participante en la planificación del ataque.

Según la reconstrucción presentada por los investigadores, el dirigente integraba el denominado Comité Vijeh, donde se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para atacar la AMIA. Parte de esa línea de investigación se reforzó con declaraciones de cuatro iraníes disidentes que testificaron en Francia ante el fiscal.

Entre los imputados aparecen funcionarios iraníes como Alí Fallahian, antiguo ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, titular de Asuntos Exteriores durante esa época; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y la semana pasada fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria. Todos integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la investigación, ese organismo estatal habría autorizado la realización del ataque en una reunión celebrada en agosto de 1993. La lista de eventuales procesados también incluye a exdiplomáticos que se desempeñaron en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, embajador de Irán; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada.

La lista de acusados también incluye a integrantes de Hezbolá: Salman Raouf Salman, señalado como responsable de organizar las acciones finales en la Argentina; su hermano Abdallah Salman, vinculado al financiamiento; y Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés radicado en Paraguay que habría aportado certificados laborales falsos para facilitar una identidad ficticia.