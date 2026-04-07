Causa Viento Sur: Di Luca y Chapino pidieron más plazo para armar su defensa

Diego Mauro y Germán Chapino, imputados en la causa de la cooperativa Viento Sur. (Foto: Matías Subat)

Los exministros de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, obtuvieron cuatro meses más de plazo para armar su estrategia de defensa en la causa en la que se investiga el supuesto desvío de fondos destinados a capacitaciones a través de la cooperativa Viento Sur. Así se resolvió en una audiencia realizada este martes en la Ciudad Judicial.

El tiempo extra correrá también para otros seis imputados; entre los más conocidos figuran el líder del FOL, Diego Mauro, y la exdiputada del FIT U, Gabriela Suppicich.

Les imputan los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de los ex ministros.

Análisis del teléfono de la testigo clave

Una de las tareas que tiene pendiente la fiscalía, encabezada por Rocío Rivero, es terminar con el análisis del contenido del teléfono celular de la expresidenta de la cooperativa Vientos Sur, Indira Buhlmann.

La jueza que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso, preguntó cuándo le secuestraron el aparato. «En 2024», fue la respuesta.

Buhlmann estuvo imputada en la causa pero declaró como una especie de «arrepentida», la fiscalía le retiró los cargos y ahora es testigo clave contra los imputados.

Más tiempo para defenderse

Por su parte los acusados quieren hacer su propia investigación, y para eso pidieron más tiempo. Así lo argumentaron el defensor público de Circunscripción, Leandro Seisdedos -asiste a Chapino- y el abogado Gonzalo Rodríguez -a Di Luca-.

La fiscal Rivero recordó que el 8 de abril del 2025 se le formularon cargos a Diego Mauro, Suppicich y el resto de los integrantes de la cooperativa, y se lo declaró caso complejo por lo que se duplican los plazos.

El 4 marzo del 26 le formularon cargos a Chapino y Di Luca.

Qué se investiga

La investigación se enfocó en el presunto uso indebido de fondos entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, como la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de autoridades, la presentación de un plan de acción y la acreditación de capacitaciones realizadas.

Uno de los canales fue la cooperativa Viento Sur, a la que todos los meses le transferían fondos. La entidad recibió de la Tesorería General de la Provincia, «previa orden dada por los respectivos ministros», aportes no reintegrables por $1.208.657.600 para capacitaciones para integrantes de organizaciones sociales.

La fiscalía afirma que los utilizaron con otros fines.