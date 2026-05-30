Preocupación en la Selección Argentina: se confirmó la lesión de Paredes

El mediocampista será baja por algunas semanas y crece la alarma en la albiceleste.

En las últimas horas, se encendieron las alarmas en la Selección Argentina. Luego de realizarse estudios médicos, se confirmó que Leandro Paredes tiene una lesión muscular.

El capitán del Xeneize fue titular y jugó los 90 minutos en la eliminación de Boca frente a Universidad Católica. Pero al mediocampista no se lo vio en las mejores condiciones y su rendimiento en cancha no fue el esperado.

Tras este encuentro, Paredes habló con la prensa y confesó que venía arrastrando una molestia y que no se iba a perder el duelo transcendental del equipo de Úbeda.

Ante esta situación, el cuerpo médico de la Selección Argentina decidió realizarle estudios médicos antes de viajar a Estados Unidos, que arrojaron un desgarro. De esta forma, el campeón del mundo será baja alrededor de 3 semanas, lo que lo hará llegar a la cita mundialista sin actividad.

Está claro que no estará en ninguno de los amistosos previos, que serán el 6 contra Honduras y el 9 ante Islandia. Además, los plazos preestablecidos tampoco le permitirían jugar en el debut mundialista, previsto para el 16 de junio ante Argelia.

Según trascendió, el futbolista se encuentra tranquilo y sabe que podría estar a disposición antes de lo previsto si tiene una buena rehabilitación. Por el momento, Scaloni no piensa descartar al jugador y esperará la evolución del volante. Cabe destacar que los seleccionados pueden modificar la lista de 26 convocados hasta un día antes del debut.