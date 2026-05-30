Desaparición de Agostina Vega | El padre apuntó a posibles cómplices: “El detenido no actuó solo”

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, su padre, Gabriel Vega, habló públicamente por primera vez y sostuvo que el único detenido en la causa no habría actuado solo. Mientras la Justicia intensifica los operativos de búsqueda, el hombre reclamó que quienes puedan aportar información lo hagan para ayudar a encontrar a la adolescente de 14 años.

Gabriel Vega aseguró que hay más personas involucradas en la desaparición de su hija

En declaraciones al canal TN, Vega afirmó que está convencido de que Gabriel Claudio Barrelier, el único imputado hasta el momento, contó con la colaboración de otras personas. “Para mí tiene ayuda. Solo no ha actuado. Hay gente que está implicada, hay cómplices”, aseguró.

El padre de la menor relató que se encontraba en la localidad de Merlo cuando fue informado sobre la desaparición de su hija. Según contó, recibió un llamado del padrino de Agostina durante la tarde del domingo y, al conocer la noticia, sufrió una fuerte crisis nerviosa.

Ante la falta de información, Vega señaló que decidió investigar por su cuenta quién era Barrelier. En ese contexto, afirmó haber mantenido una conversación telefónica con el acusado que quedó registrada. “Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras”, manifestó.

Además, sostuvo que existen aspectos de la causa que aún no están claros y reclamó que las personas involucradas colaboren con la investigación. “Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, expresó.

Con evidente emoción, el hombre aseguró que continuará buscando a su hija hasta obtener respuestas. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada”, afirmó. También remarcó que no dejará de insistir en la búsqueda: “Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina”.

Las declaraciones del padre se conocieron mientras continúan los operativos ordenados por la Justicia. Hasta el momento, Barrelier permanece detenido como único imputado en la causa.

De acuerdo con la investigación, habría sido la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de su desaparición. La adolescente había enviado un mensaje de voz a amigas en el que les comunicó que iba a reunirse con él, quien era conocido por la familia.

Agostina Vega fue vista por última vez el pasado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda en el barrio General Mosconi de Córdoba.