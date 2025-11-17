Cayó la vacunación infantil: Río Negro registra una merma del 15% y planea acciones

El calendario de vacunación tiene dosis a partir de los recién nacidos. "Las vacunas son seguras", destacan desde Salud Río Negro. Foto: Archivo

Río Negro no escapa a la situación mundial y de Argentina: la caída de la vacunación infantil promedia el 15% en la provincia, con señales de alarma en algunas dosis donde el retroceso puede llegar al 40%.

La merma de la población vacunada que no recibe las dosis obligatorias previstas en el calendario de vacunación nacional, genera que reaparezcan enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas como polio, sarampión, coqueluche (tos convulsa) y meningococo, pero además pone en riesgo a la población, más allá de las personas que no cuentan con la aplicación de vacunas exigida.

A nivel nacional, durante el 2024, menos de la mitad de los niños de entre 5 y 6 años recibieron las vacunas que les correspondían por calendario y se registró una caída del 10% en preadolescentes de 11 años, según información del ministerio de Salud de la Nación.

“Nación dio el alerta a todo el país y está relacionado a lo que cada provincia carga en el sistema nacional de registro de vacunación”, admitió ante Diario RÍO NEGRO Marcela González, responsable del Departamento de Inmunización del ministerio de Salud de la Provincia.

Qué ocurre en Río Negro con la vacunación

Según puntualizó González en niños menores de un año hay una caída del 10 al 15% promedio de la vacunación, cuando a esta altura del año se debería tener a un 80 u 85% de los niños vacunados.

En los primeros doce meses de vida los niños deben recibir la primera dosis de vacuna contra el sarampión, rubéola y papareas (triple viral); contra la hepatitis A y un refuerzo de neumococo.

Además se debe aplicar un refuerzo (segunda dosis) de la vacuna antigripal entre los seis y 24 meses. En este último caso, Río Negro está un 40% por debajo de la población objetivo.

“Tenemos que salir a buscar a los chicos, en muchos casos cumplieron con la primer dosis de la antigripal pero falta la segunda y sabemos que para que esté bien vacunado un niño debe tener las dos dosis aplicadas”, señaló González.

La funcionaria indicó que a partir del alerta nacional, en el ministerio provincial se iniciaron rondas de reuniones con los hospitales por regiones para pensar estrategias para reforzar la vacunación. En los próximos días surgirán propuestas de cada hospital, con distintas actividades en busca de captar a la población objetivo de las vacunas que no está cubierta. “Buscamos revertir la situación antes de fin de año”, afirmó.

«Las vacunas son seguras»

“El mensaje es para las personas con niños o también adultos y mujeres embarazadas, que no retrasen su esquema de vacunación, que consulten porque tenemos todas las vacunas disponibles”, indicó González quien puntualizó que Río Negro tiene 189 centros de salud donde se aplican vacunas y 36 vacunatorios centrales en los hospitales, además de los vacunatorios privados.

También la titular del Departamento de Inmunización puso el foco en las vacunas que deben recibir los niños a los 5 años, que están escolarizados y requieren una segunda dosis de triple viral, la vacuna contra la varicela y refuerzos de triple bacteriana. Además a los 11 años se aplica la dosis contra meningococo, el virus de papiloma humano y un refuerzo de la triple bacteriana.

“Las afecciones respiratorias siguen siendo un problema para los niños no vacunados. No atrasar el esquema es muy importante”, destacó González quien graficó el caso actual de un niño con tos convulsa, que es una de las enfermedades que reapareció, que se encuentra internado, con respiración artificial asistida, una situación que se hubiera evitado de contar con las vacunas correspondientes.

¿Por qué ocurre la caída de la vacunación?

González lo atribuyó a “decisiones individuales” de padres que optan por no vacunar a sus hijos por “desinformación” que atenta contra un sistema que evita riesgos en las poblaciones desde hace más de 50 años.

“La gente ve o escucha cosas sin averiguar si es cierto, sin realizar consulta médica y decide no vacunar lo que perjudica mucho no solo a la persona que no se vacuna sino que pone en riesgo a todos”, señaló la referente de Inmunización, quien remarcó que “las vacunas son seguras”.

“La vacunación es una responsabilidad social, una acción solidaria, cuando uno decide no vacunar vulnera los derechos del niño de acceder a la salud”, enfatizó.