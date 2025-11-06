Servicio a la comunidad: este domingo habrá corte de luz en Choele Choel por trabajos en la red

El próximo domingo 9 de noviembre, Choele Choel dará un paso importante en materia de servicios eléctricos. La distribuidora Edersa energizará un nuevo tendido de media tensión que recorre la calle Avellaneda y abastece a todo el centro de la localidad y sus alrededores.

Corte programado de cinco horas en Choele Choel

Con motivo de los trabajos de vinculación de la línea compacta de media tensión, conexión de apéndices, construcción de subestaciones transformadoras y retiro del viejo tendido eléctrico, se programó un corte de energía que afectará a gran parte de la ciudad.

La interrupción comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 12, impactando en las calles Chile, Kennedy, Ricardo Rojas y San Martín.

Mejoras en el servicio eléctrico de Choele Choel

El nuevo tendido, que reemplaza más de 1.200 metros de cableado antiguo coplanar, es de tecnología compacta y moderna. Según Edersa esta renovación permitirá un servicio más seguro y confiable, con mayor estabilidad y capacidad, beneficiando tanto a los vecinos como al sector comercial del centro y barrios cercanos.