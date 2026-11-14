Netflix: las 5 series y películas para ver este fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026.

El fin de semana es una buena oportunidad para descubrir una nueva serie, comenzar una maratón o disfrutar de una película sin salir de casa. Netflix sumó novedades a su catálogo durante noviembre de 2026 y ofrece propuestas para diferentes gustos, desde historias de suspenso hasta dramas históricos y producciones familiares.

Según los estrenos anunciados por Netflix Argentina y los calendarios publicados por medios como Clarín y Cine PREMIERE, durante la segunda semana de noviembre llegaron nuevas temporadas y producciones que pueden convertirse en una buena alternativa para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Estas son cinco opciones para elegir qué mirar.

1. La emperatriz, temporada 3: romance, poder y secretos de la realeza

Género: drama histórico y romance.

Estreno: 12 de noviembre de 2026.

Una de las propuestas para quienes disfrutan de las historias de época es La emperatriz, la producción alemana inspirada en la vida de Isabel de Baviera, conocida como Sissi.

La serie sigue la historia de una joven que debe adaptarse a las estrictas reglas de la corte imperial austríaca después de enamorarse del emperador Francisco José.

Entre las intrigas políticas, los conflictos familiares y las exigencias de la monarquía, la protagonista intenta encontrar su propio lugar dentro de un mundo dominado por las apariencias y las obligaciones.

La tercera temporada retoma esta historia y vuelve a poner el foco en los desafíos personales y políticos que atraviesan sus protagonistas.

Por qué verla: combina romance, escenarios imponentes, vestuario de época y tensiones familiares. Una buena elección para quienes buscan una serie para maratonear.

2. El cuerpo: una historia de suspenso que invita a desconfiar de todos

Género: thriller y misterio.

Estreno: 11 de noviembre de 2026.

Para quienes prefieren las historias cargadas de intriga, El cuerpo aparece entre las novedades de Netflix de esta semana.

La producción se incorpora a una oferta de suspenso que suele atraer a los espectadores interesados en enigmas, secretos y relatos que mantienen la tensión.

Es una alternativa para quienes buscan cambiar el romance o la comedia por una propuesta más oscura.

Por qué verla: es una opción para los seguidores del género policial y de las historias de misterio.

3. La ley de Alicia: un drama para quienes disfrutan de los conflictos judiciales

Género: drama.

Estreno: 11 de noviembre de 2026.

La ley de Alicia es otra de las incorporaciones anunciadas para noviembre.

La producción se presenta como una alternativa para quienes disfrutan de las historias dramáticas y de los personajes enfrentados a decisiones complejas.

Los relatos centrados en conflictos personales y dilemas morales suelen ser una elección para quienes buscan algo más intenso que una comedia ligera.

Por qué verla: puede resultar atractiva para los espectadores que prefieren dramas con tensión y conflictos entre sus protagonistas.

4. El intercambio navideño: una película para empezar a sentir el espíritu de las fiestas

Género: romance y comedia navideña.

Estreno: 12 de noviembre de 2026.

Aunque todavía falta más de un mes para Navidad, Netflix ya comenzó a incorporar películas ambientadas en las fiestas de fin de año.

Una de las novedades es El intercambio navideño, una propuesta que se suma al catálogo de producciones románticas y festivas de la plataforma.

Este tipo de películas se caracteriza por los encuentros inesperados, las historias sentimentales y los escenarios decorados para Navidad.

Por qué verla: es una alternativa para quienes buscan una película liviana, romántica y con espíritu navideño.

5. Sing 2: música, humor y una aventura para disfrutar en familia

Género: animación, comedia y musical.

Disponible en Netflix desde: 1 de noviembre de 2026.

Para quienes prefieren compartir una película con chicos o simplemente disfrutar de una historia entretenida, Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo! es una de las propuestas familiares disponibles durante noviembre.

La película retoma las aventuras de Buster Moon y su grupo de artistas, que esta vez sueñan con presentar un espectáculo mucho más ambicioso.

Para conseguirlo, deberán superar nuevos desafíos y convencer a una antigua estrella de rock de regresar a los escenarios.

La producción combina canciones conocidas, humor y personajes animados que buscan cumplir sus sueños.

Por qué verla: tiene música, personajes entrañables y una historia que puede disfrutar toda la familia.

Qué ver en Netflix según tus gustos: las mejores opciones para este fin de semana

Para quienes todavía no saben qué elegir, estas recomendaciones permiten organizar una maratón según el tipo de historia que prefieran.

Si te gustan el romance y las historias de época: La emperatriz.

La emperatriz. Si preferís el suspenso: El cuerpo.

El cuerpo. Si buscás un drama: La ley de Alicia.

La ley de Alicia. Si querés una película romántica y liviana: El intercambio navideño.

El intercambio navideño. Si buscás algo para disfrutar en familia: Sing 2.

Netflix en noviembre de 2026: un mes con novedades para todos los gustos

La plataforma continúa renovando su oferta de series y películas durante noviembre, con producciones internacionales, nuevas temporadas y títulos familiares.

Además de las novedades de esta semana, el catálogo argentino incorpora propuestas de distintos géneros para quienes buscan una película corta o prefieren comenzar una serie de varios episodios.

El sábado 14 y domingo 15 de noviembre ofrecen así una buena excusa para preparar algo rico, acomodarse en el sillón y elegir una nueva historia para disfrutar en Netflix.