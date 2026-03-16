Petroleros privados de Chubut intimaron a Pecom para la reactivación de Manantiales Behr

El conflicto se centra en la reactivación del yacimiento Manantiales Behr y la continuidad de la actividad en áreas históricas de la cuenca del Golfo San Jorge. Foto gentileza.

El sindicato de Petroleros Privados de Chubut declaró el estado de alerta y movilización en toda la provincia. Entre las medidas iniciadas, intimaron a Pecom Energía y Santa Margarita LLC a presentar, en un plazo de 24 horas, un plan de inversiones con programa de perforación para reactivar el yacimiento Manantiales Behr y garantizar la continuidad laboral.

La tensión se arrastra desde el 11 de diciembre de 2025, cuando YPF cedió el área Manantiales Behr al grupo Rovella por 575 millones de dólares. Posteriormente, en febrero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto al secretario general del sindicato, Jorge Ávila, intimaron a la petrolera estatal para reactivar el yacimiento con Rovella u otro operador, advirtiendo que de lo contrario la concesión podría revertirse a la provincia, según informaron desde el Sindicato.

Ante ese escenario, YPF decidió ceder el área a la UTE integrada por Pecom Energía SAU y Santa Margarita LLC por 450 millones de dólares.

En paralelo, el diputado nacional Jorge Ávila, con respaldo del gobernador Torres, cuestionó en el Congreso la reforma laboral impulsada a nivel nacional y denunció el proceso de cesión del yacimiento. Además, exigió a YPF y a las nuevas operadoras la inmediata reactivación de todos los equipos de torre y de los servicios directos e indirectos vinculados a la actividad.

A fines de febrero, Pecom anunció un plan inicial de perforación con 32 pozos en las áreas El Trébol, Escalante, Cañadón Perdido y Campamento Central, con una inversión estimada en 80 millones de dólares. Sin embargo, el sindicato esperaba definiciones concretas sobre el programa de trabajo específico para Manantiales Behr.

En marzo, tanto Pecom como Santa Margarita S. A se comprometieron a presentar en 72 horas un plan de inversiones y un programa de reactivación de equipos. Finalmente, la empresa presentó una propuesta de inversión por 150 millones de dólares destinada a reactivar la actividad y fortalecer el empleo local. No obstante, el sindicato rechazó el plan al considerar que no incluía un programa de perforación garantizado.

Cuestionamientos por los tiempos de la reactivación

Según sostiene el infome presentado por el sindicato del petróleo y gas privado del Chubut, el 12 de marzo, durante un plenario de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados, el gremio analizó las consecuencias de la demora en la reactivación del yacimiento y declaró el estado de alerta y movilización en Manantiales Behr, Campamento Central, Cañadón Perdido, El Trébol y Escalante.

La preocupación se intensificó luego de que las empresas informaran al sindicato que el plan de inversiones no incluía equipos de perforación y contemplaba la eliminación de puestos de trabajo en servicios directos e indirectos vinculados a las torres, operaciones especiales, mantenimiento, producción y personal de base.

Frente a esa situación, el secretario general Jorge Ávila calificó el plan como “nefasto” y ratificó la decisión de movilizar al gremio en defensa de la reactivación plena del yacimiento y la preservación del empleo.

Este lunes 16 de marzo, el sindicato presentó formalmente una nota de intimación para que, en un plazo de 24 horas, las empresas den a conocer un plan de inversiones que incluya programas de perforación, reactivación de equipos de torre y continuidad de todos los servicios sin despidos.

Además, solicitaron al gobernador Ignacio Torres que no autorice la cesión definitiva de Manantiales Behr hasta que exista una garantía concreta de reactivación. También apuntaron contra el presidente de YPF, Horacio Marín, a quien le reclamaron la restitución de los servicios suspendidos y paralizados.

Desde el gremio advirtieron que, si no hay una respuesta satisfactoria, avanzarán con medidas de acción directa que podrían alterar la paz social en la cuenca petrolera. “Si no hay perforación en Manantiales Behr, no habrá cesión, ni producción, ni importación”, concluyeron desde la conducción sindical.