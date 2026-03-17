La fuga de un preso en Trelew desató un nuevo choque entre el Gobierno y la Justicia

Un preso condenado por homicidio se fugó de manera cinematográfica en Trelew, tras arrojarse por la ventana de un consultorio psicológico en pleno centro de la ciudad. El hecho no solo generó un fuerte operativo de búsqueda, sino que también reavivó el conflicto entre el Gobierno provincial y la Justicia.

El evadido es Fernando Darío Cárdenas, conocido como “El Loco”, quien cumple una condena de 15 años por el asesinato de Damián Sena. La fuga ocurrió durante una consulta psicológica presencial, en la que el detenido se encontraba bajo custodia.

Según la reconstrucción oficial, una vez dentro del consultorio el personal de seguridad debió dejarlo a solas con el profesional, como exige el carácter privado de la sesión. Minutos después, Cárdenas se arrojó desde un primer piso y, al caer, abordó una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice. Ambos escaparon y son intensamente buscados.

Cruce de responsabilidades

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, apuntó contra la Justicia por haber autorizado la salida del detenido. “Se trata de una persona peligrosa y estas situaciones no deberían ocurrir”, afirmó, y cuestionó que se haya exigido la presencialidad de la consulta.

“Hemos invertido en sistemas de videoconferencia para evitar traslados, pero en este caso se pidió que fuera presencial. Otra vez la Justicia no actuó como debía”, sostuvo.

En contrapartida, el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien otorgó el permiso, defendió su decisión y remarcó que la responsabilidad de la custodia no recae en el Poder Judicial. “Los presos van a seguir saliendo. Siempre se piden informes antes de autorizar. La custodia depende del personal penitenciario”, afirmó.

Además, el magistrado advirtió sobre una “crisis absoluta” en el sistema de atención psicológica dentro del ámbito penitenciario provincial, debido a la alta demanda y la falta de recursos.

Sospechas y polémica por los celulares

El ministro Iturrioz también sugirió que la fuga pudo haber sido planificada desde el interior de la cárcel mediante el uso de teléfonos celulares. “No me cabe duda de que esto fue organizado por celular, que todavía abundan en las cárceles sin que la Justicia haga nada”, aseguró.

En ese marco, el Gobierno provincial ya había anunciado días antes el envío a la Legislatura del proyecto de ley 017/26, que propone prohibir de manera total el uso de celulares en cárceles y comisarías de Chubut.

La iniciativa busca erradicar los dispositivos móviles y establecer un sistema de comunicación institucional controlado, al considerar que estas prácticas clandestinas tienen un impacto directo en la seguridad pública.

Un nuevo episodio en medio de tensiones

La fuga se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial en la provincia, que en los últimos días ya había estado atravesado por otro escándalo vinculado a un video sobre una presunta coima en una causa judicial.

Mientras continúa la búsqueda de Cárdenas, el episodio volvió a poner en el centro del debate la coordinación entre los poderes del Estado y las condiciones del sistema penitenciario en Chubut.