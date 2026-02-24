Chubut | En otro round en la pelea con el sector, el gobierno impulsa ley de “Ficha Limpia Pesquera” 

El gobernador de Chubut Ignacio Torres juega las cartas más bravas en su inocultable disputa con el sector pesquero. Y el nuevo round se juega en la legislatura después que el mandatario envió un proyecto para modificar la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable (que lleva el número 005/2026) variando algunos puntos sobre el control del Estado e incorporando un capítulo cuyo título ya provocó cierto malestar entre algunos empresarios del sector: “Ficha Limpia”.

Torres quiere que, con las modificaciones, el Poder Ejecutivo tenga un mayor control en lo que hace a los permisos de pesca, el tesoro por el que luchan los dueños de las embarcaciones de la Flota Amarilla que opera desde el Puerto de Rawson y que, como viene informando diario RÍO NEGRO es hoy por hoy el enemigo político número uno del gobierno provincial.

Todo estalló cuando un dirigente gremial denunció que representantes de la Flota Amarilla le habían ofrecido dinero para que obstaculice con medidas de fuerza el inicio de las clases (que finalmente comenzaron con normalidad este lunes). La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

A partir de allí, la relación entre ambos sectores comenzó a tensarse a tal punto que tuvo efectos políticos en la Legislatura provincial: dos diputados del bloque oficialista decidieron dar un portazo y formar su propio espacio. Son Sergio González y Mariela Tamame. El primero es el hermano del presidente de la Cámara de la Flota de Rawson. Y Tamame responde al intendente radical de Rawson Damián Biss. En una reunión realizada ayer lunes, en el Comité Departamental de la capital provincial ambos explicaron los motivos por los cual decidieron irse del bloque. Recibieron todo el apoyo lo que representa una señal a futuro para Torres y su política de alianzas.

El fin de semana que pasó y en una visita a Madryn, Torres dejó bien clara cual la relación con empresarios del sector pesquero. Dijo que “no me voy a dejar presionar por ningún sector por más poderoso que sea. El que quiera pertenecer al “bloque de la Flota Amarilla” que pertenezca. El que quiera defender a los chubutense que esté en el bloque del gobierno”.

Y cerró: “Algunos creen que con plata se puede comprar todo. Pero la gente no es tonta”.

El proyecto de Torres expresa que “en los últimos años se han verificado situaciones de inactividad injustificada de permisos, incumplimientos contractuales, maniobras irregulares y conductas tipificadas en materia fiscal que exigen actualizar el marco normativo vigente para fortalecer los controles y ordenar el sistema de otorgamiento y mantenimiento de autorizaciones de captura”. Pretende que el Estado provincial tenga mayor injerencia en lo que hace a los permisos y otras cuestiones de logística de un sector que solo en la temporada del langostino recauda más de 300 mil millones de pesos.

Pero sin duda que el de mayor peso de la nueva normativa que impulsa el joven gobernador chubutense está en el capítulo titulado “Ficha Limpia Pesquera” para el otorgamiento, renovación y transferencia de permisos de pesca, habilitaciones, cuotas de captura y demás autorizaciones previstas en la ley.

Dice el texto que “el régimen de Ficha Limpia será aplicable a los titulares, beneficiarios, apoderados o representantes de personas titulares de permisos de pesca o autorizaciones de capturas, personas jurídicas solicitantes o titulares de permisos de pesca, autorizaciones de captura incluyendo sus representantes legales, directores, administradores, síndicos y miembros del órgano de gobierno, toda persona que pretenda acceder o mantener permisos de pesca o autorizaciones de captura en carácter de asociada, locataria, cesionaria o bajo cualquier modalidad permitida”.

Y continúa: “No podrán ser titulares ni beneficiarios de permisos de pesca o autorizaciones de captura aquellas personas o sus representantes que estuvieren condenados con sentencia firme y pendientes de recurso confirmadas en segunda instancia, por cualquier delito doloso, fueran autores de conductas de defraudación fiscal. Además, se establece que los requisitos de Ficha Limpia se aplicarán a representantes legales, directores o administradores, accionistas o socios con participación superior al 20 por ciento.

En la noche de este martes, el gobernador Ignacio Torres había citado a representantes de las distintas Cámaras Pesqueras en la Casa de Gobierno para analizar los proyectos de ley sobre la actividad que el gobierno envió a la Legislatura. Fuentes del Ejecutivo dejaron trascender que el encuentro sería “informativo y no de debate” por lo cual se desprende que no está dispuesto a modificar los proyectos que ya analizan los legisladores.