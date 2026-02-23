De un basural a energía renovable: localidad de Chubut construirá un nuevo parque solar

"Este proceso implica el comienzo de la transición energética en Comodoro" dijo el intendente. Foto: gentileza.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, firmó un convenio con el sector privado para instalar un nuevo parque solar en un predio donde antes había un basural. De esa manera se espera generar energía renovable para alimentar la red eléctrica de la ciudad más poblada de Chubut, al mismo tiempo que se recupera un espacio degradado.

«Este proceso implica el comienzo de la transición energética en Comodoro, y vamos a redoblar esfuerzos para que se fortalezca» dijo Macharashvili, respecto a las motivaciones para llevar adelante el proyecto piloto.

Para la ubicación del futuro parque solar se tomó el predio de un ex basural, cerrado hace unos años con el fin de «transformar el medio ambiente» de la ciudad. Aquella zona tiene actualmente potencial para trabajar en distintos proyectos, lo que impulsó la decisión de reutilizarlo para la construcción, según lo que indicó.

El intendente explicó que la iniciativa busca proveer energía a hogares y pymes que «de manera individual, no podrían realizar este tipo de inversiones», y añadió que su intención es que «Comodoro vuelva a ser generadora de energía, que es el nodo de la transformación y de los proyectos potencien la ciudad».

En la reunión para formalizar el acuerdo participaron, además del intendente: el presidente y el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate y Domingo Squillace, respectivamente; el titular del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), Franco Domizzi; la presidente de Elementa Energía S.A., Solange Freile; el presidente de la asociación civil Transición Energética Sostenible, Rolando Rivera; y miembros del gabinete municipal.

Cómo se realizará el nuevo parque solar en Comodoro Rivadavia

Según indicó el Municipio en un comunicado, cada uno de los actores de la firma tendrán un rol especifico.

El terreno será cedido por la Municipalidad, mientras que Comodoro Conocimiento coordinará el seguimiento técnico, administrativo y formativo necesario para la posterior elaboración del proyecto.

La SCPL se encargará de la integración del parque solar a la red y de la distribución de la energía, y por su parte Elementa Energía será la responsable técnica y operativa del sistema. Por último, la Asociación Civil Transición Energética Sostenible estará a cargo de la participación comunitaria y la articulación social.

El gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate, añadió que el proyecto «puede generar nuevos empleos y emprendedores, además de permitirnos agregar más energía a la ciudad, lo que favorece una diversificación de carácter productivo».

«Es un día histórico, donde se pone en marcha un proyecto completo de energía distribuida» concluyó.