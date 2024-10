Chubut: Ignacio Torres logró hacer pie en un organismo clave del Estado 

Finalmente, el médico Sergio Wisky se convirtió en el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) un organismo que estuvo en la mira del gobernador Ignacio Torres desde el primer día que asumió en diciembre pasado. Wisky manejará la obra social provincial (SEROS) que tiene más de 134 mil afiliados y una caja que supera los 20 mil jubilados y pensionados de la provincia cuyos salarios se pagan a través de una caja previsional provincial la que pese a varios intentos nunca fue absorbida por la Anses.

Tendrá el médico la difícil tarea de ordenar las cuentas de un ente siempre deficitario. El propio Wisky, quien dejó de ser el secretario de Salud de la provincia, había dicho días atrás que “SEROS está siendo subsidiada por el sistema público” revelando que “recibe unos 80 mil millones de pesos por año por el déficit que tiene”. Y dio un ejemplo: “Para equipar el nuevo hospital de alta complejidad de Trelew, que será una referencia para toda la Patagonia, necesitamos 7 millones de dólares” lo que equivaldría “a una décima parte del déficit de la obra social provincial”.

Torres había intervenido el Instituto apenas asumió lo que se prolongó por 9 meses. En el medio hubo denuncias de sobrefacturación de médicos, de algunos prestadores y otras irregularidades. De todas maneras, se llamó a elecciones después de 8 años. Se realizaron el 18 de septiembre y fueron elegidos Rosa Contrera como vocal por el sector de los pasivos y Guillermo Quiroga por los activos.

Este último es secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y está siendo investigado por supuesta malversación de fondos del gremio. En tanto Contrera se manifestó en contra de la creación del Sistema Integrado de Salud que pretende llevar adelante el gobernador Ignacio Torres. Incluso hubo una movilización de jubilados rechazando la iniciativa.

El proyecto se encuentra en la Legislatura provincial y apunta a una fusión entre el Instituto y la Secretaría de Salud. El gobernador quería que se apruebe cuanto antes y que Wisky sea a la vez presidente del ente y continúe al mando de la secretaría sanitaria. Pero quedó trabado en la Comisión de Salud de la cámara. Podría sufrir algunas modificaciones dado que los afiliados dicen que es anticonstitucional y que además la caja perdería gran parte de su autonomía.

La importancia de este organismo es muy grande en la administración de los fondos de los jubilados y pensionados estatales y también en las prestaciones de la salud para la atención médica, servicios de clínicas, consultorios, laboratorios y farmacias.

Por lo tanto, la tarea que le espera a Wisky es enorme. No solamente tiene que administrar la obra social más importante de la provincia sino también lidiar con un fuerte déficit que viene arrastrando históricamente. La elección del médico no fue casual. Además de contar con la confianza plena de Torres, es un profesional de la salud que se formó con maestrías en economía y gestión de la salud y en sistemas sanitarios. Además de tener experiencia en la función pública ya que fue director de los hospitales de El Bolsón y Cipolletti.

Un político de Chubut en el ojo de la tormenta tras el acto de Milei

Ex intendente de Comodoro Rivadavia por dos períodos, ex diputado provincial en Chubut entre 1991 y 1995, ex presidente de la estatal Petrominera durante la gestión del fallecido gobernador Mario Das Neves y ex integrante del directorio de YPF por la mencionada provincia (además de ocupar la presidencia del Correo Argentino durante la gestión de Cristina Kirchner) Néstor Di Pierro quedó esta semana en el ojo de la tormenta. Desde hace tiempo está radicado en la provincia de Buenos Aires. Y para sorpresa de muchos hace dos años se convirtió en el presidente del Club Atlético Chacarita de la localidad bonaerense de San Martín.

Según se hicieron eco medios nacionales parte de la barra brava de los “funebreros” asistió al acto de lanzamiento como partido nacional de La Libertad Avanza. Esto es, un kirchnerista de “paladar negro” como el mismo solía decirlo, aportando gente para dicho acto. Por ahora, Di Pierro se mantuvo en silencio incluso ante algunas especulaciones relacionadas con dicho acto.