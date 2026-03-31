Chubut: Torres hace cambios en su gabinete y no se descarta el regreso de Wisky 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, buscará oxigenar su gabinete a partir de la segunda quincena de abril. Y si bien hay algunos nombres que ya están prácticamente confirmados en las últimas horas hubo una sorpresa: la posibilidad que Sergio Wisky regrese al gobierno del joven mandatario chubutense y otra vez como secretario de Salud, cargo que ya ocupó desde el inicio de la gestión hasta en mayo de 2025 en que renunció de manera sorpresiva.

Wisky acaba de renunciar a su cargo de viceministro del área en el gobierno de Río Negro. Se supo que lo hizo por un conflicto relacionado con las horas extras del personal. Consultadas fuentes del gobierno por diario RÍO NEGRO aseguraron que “algunos contactos hubo”.

El ahora exfuncionario rionegrino es nacido en la localidad chubutense de El Maitén, pero desarrolló la mayor parte de su carrera política en Río Negro donde llegó a ser diputado nacional. Cuando asumió Torres lo convocó para su gabinete donde también ocupó el cargo de presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros.

Pero los cambios serán más. Y el de más peso será el del Ministerio de Economía puesto que dejará Miguel Arnaudo para que asuma Gustavo Paz, actualmente en la Municipalidad de Trelew. La actual intendenta de Camarones Claudia Loyola, que supo militar en el Frente Renovador que conduce a nivel nacional Sergio Massa será la nueva subsecretaria de Asuntos Municipales en lugar de Genaro Pérez.

Según las informaciones habría cambios en el Ministerio de Educación, pero no en las primeras líneas. Y quien pende de un hilo es el actual ministro de Turismo Diego Lapenna, quien ya fue mencionado en otros recambios ya que Torres intentaría darle un giro a la conducción del área, clave en la provincia de Chubut.

De esta manera, el gobernador vuelve a mover el tablero. Estos cambios estaban pensados para el comienzo del año, pero los incendios en la cordillera primero, después el desplazamiento de un cerro en Comodoro Rivadavia que dejó a cientos de familias sin su vivienda, y chispazos con la justicia, que en algunos casos se convirtieron en escándalos, demoraron las decisiones.

Torres tratará de darle mayor volumen político a su gabinete con estas incorporaciones. Por otro lado, deberá batallar más que en los primeros dos años en la Legislatura teniendo en cuenta que sufrió el éxodo de dos de los integrantes de su bloque (mayoritario en la casa de las leyes) tras un conflicto con el empresariado pesquero. El oficialismo se quedó con 14 legisladores de un total de 16. Y si bien tiene asegurada la mayoría con otros monobloques, la tarea más compleja será lograr los dos tercios para leyes que así lo requieran.

Por ahora, las expectativas del mandatario están centradas en la aprobación de un proyecto de ley que limitaría el uso de celulares en las cárceles. El Ejecutivo ya lo envió a la Legislatura y este martes comenzó su análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Se descuenta la aprobación. Al respecto el gobernador aclaró que la ley “no les quita a los presos el contacto con sus familiares. Pero se establecerá un mayor control para evitar que proliferen las estafas virtuales que generalmente salen de las cárceles”. Las reuniones de las comisiones legislativas sobre el proyecto continuarán el próximo miércoles 8 de abril.