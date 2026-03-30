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Sociedad

Quién era el hombre que murió luego de que su velero volcará en el lago Epuyén

Fue en la zona de Bahía Las Percas, uno de los destinos más visitados en la localidad de Chubut.

Redacción

Por Redacción

Tragedia en Lago Epuyén. Foto: Gentileza Facebook Radio El Bolsón 106.7

Tragedia en Lago Epuyén. Foto: Gentileza Facebook Radio El Bolsón 106.7

Un hombe murió en un trágico accidente que ocurrió este fin de semana en el lago Epuyén, en Chubut. Al menos dos veleros estaban realizando una travesía cuando volcaron y la mayoría de los tripulantes cayeron al agua. Fue en la zona de Bahía Las Percas.

Se identificó a la víctima fatal del hecho en la Comarca Andina.

Identificaron al hombre que murió en lago Epuyén, en Chubut

Según reportó el medio de la comarca andina Info Chucao, la víctima fue identificada como Gabriel Pitzel, de 47 años.

Según indicó Red 43 Noticias, el hecho fue el sábado por la tarde. Hubo un importante operativo de emergencia con bomberos, policía y equipos de emergencia, donde se logró dar con sobrevivientes. Las embarcaciones habían partido desde Puerto Patriada, según las primeras informaciones.

Un muerto en lago Epuyén: qué se sabe

El comisario mayor Hugo Melipil dijo que según se puso saber, el hecho estuvo directamente vinculado con las condiciones del tiempo. Hubo un cambio repentino del viento durante la tarde, según citó el medio local. Eso influyó en el oleaje.

En total cinco personas iban entre las dos embarcacaciones. Cuatro de ellas lograron sobrevivir.


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Un hombe murió en un trágico accidente que ocurrió este fin de semana en el lago Epuyén, en Chubut. Al menos dos veleros estaban realizando una travesía cuando volcaron y la mayoría de los tripulantes cayeron al agua. Fue en la zona de Bahía Las Percas.

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