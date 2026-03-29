Tragedia en Chubut: murió un hombre de 47 años tras el vuelco de un velero en el lago Epuyen
La víctima participaba de una travesía cuando sucedió el conmocionante hecho. El resto de los integrantes fueron rescatados del agua con signos de hipotermia.
Un trágico accidente ocurrió en el lago Epuyen en la provincia de Chubut. Al menos dos veleros estaban realizando una travesía cuando volcaron y la mayoría de los tripulantes cayeron al agua. Producto del siniestro, un hombre de 47 años murió.
El hecho ocurrió este sábado 28 en un sector conocido como Bahía Las Percas, según precisó el medio local El Chubut.
Allí, al menos dos veleros salieron a navegar cerca de las 14:30 desde Puerto Patriada, una zona donde se suelen practicar actividades naúticas y recreativas.
Ambas embarcaciones estaban en plena travesía cuando, por razones que aún se intentan determinar, volcaron en las aguas del lago Epuyén.
Amplio operativo de búsqueda y rescate en el lago Epuyen
El siniestro rápidamente activó un operativo de emergencia de equipos especializados, rescatistas embarcaciones particulares. La principal preocupación era las bajas temperaturas que presentaba el agua.
Durante los trabajos, rescataron a varias personas con signos de hipotermia, quienes fueron trasladadas al hospital de Epuyén para recibir su debida atención médica y controles preventivos.
Sin embargo, uno de los ocupantes no fue localizado en los primeros momentos del despliegue. Minutos más tarde, rescatistas logaron detectar al hombre ya sin vida.
Según reportó el medio de la comarca andina Info Chucao, la víctima fue identificada como Gabriel Pitzel de 47 años.
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