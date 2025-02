Chubut: un intendente de peso del PJ “avisó”, mientras la dirigencia se mira el ombligo

La sangría en el peronismo de Chubut tuvo un principio, pero nadie puede asegurar que tenga un final. Empezó con varios intendentes que prefirieron adherir al gobierno nacional de Javier Milei o al provincial de Ignacio Torres. En este último caso, hasta uniéndose al gobierno. Y ahora llegó una dura estocada para el partido que supo gobernar la provincia durante casi 20 años: el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre, uno de los pocos que logró “salvar la ropa” dijo en forma tajante: “No tengo relación con las autoridades del PJ”.

Y completó con una frase lapidaria: “No descarto poder sumarme a Despierta Chubut, el partido del gobernador Ignacio Torres con quien mantengo una excelente relación. Será un gran frente de distintos partidos no solo del PRO o el radicalismo. También habrá muchos justicialistas”.

La frase de Sastre retumbó y fuerte dentro del PJ que no puede acomodarse. Todavía no resolvió lo del Congreso Provincial después de un frustrado intento en Rawson que terminó con cachetazos al presidente del partido Gustavo Fita. El Congreso es un órgano clave: entre otras cosas debe definir las políticas de alianzas para las elecciones de turno. Había una fecha tentativa para este mes de febrero, pero por ahora, no hay noticias.

Sastre viene tejiendo una relación importante con Torres quien este martes celebró por partida doble. Y no solo por las declaraciones del intendente de Madryn.

Además, recibió la noticia de ser el segundo gobernador del país con mejor imagen según una encuesta de la consultora CB que mide a los 24 mandatarios del país todos los meses. Sólo lo supera el tucumano Osvaldo Jaldo.

Tenemos un diálogo permanente, siempre tratando de articular de qué manera el gobierno colabora con la ciudad». Gustavo Sastre.

“Tengo una muy buena relación con el gobernador. Tenemos un diálogo permanente, siempre tratando de articular de qué manera el gobierno colabora con la ciudad”, dijo Sastre. Y agregó sobre el Justicialismo provincial: “El partido debe repensar su estructura y liderazgo. Se siguen repitiendo las cosas de hace muchos años y los resultados están a la vista”.

El intendente de una de las principales ciudades de la provincia marcó su propia cancha. No hay que olvidar que cuando Diario RÍO NEGRO lo consultó a Torres sobre la posible conformación de listas para las elecciones de medio término de este año, respondió: “Vamos a ver quién mide mejor. Pueden ser de varios partidos. Incluso del peronismo”.

Nadie lo tomó muy en cuenta, pero las declaraciones de Sastre ponen el tema de nuevo en la vidriera. Sastre es medido en sus declaraciones y nunca va más allá. Dejó en claro su buena relación con Torres. Y varias veces Torres dejó en claro su buena relación con Sastre.

Mientras, la conducción del Justicialismo se mira el ombligo y ve como la sangría continúa.

La Justicia declaró culpable a un dirigente sindical por romper un vidrio de un edificio público

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Daniel Murphy, fue declarado este martes culpable de daños agravados por romper a patadas el vidrio de una puerta en el edificio del Ministerio de Economía durante una protesta en junio del 2023.

Tras formalizarse la imputación la causa fue elevada a juicio y la acusación fue mantenida por la fiscal general Florencia Gómez, mientras que el querellante en representación de la Fiscalía de Estado fue Martín Castro. Por su parte el dirigente nombró como defensor a Juan Manuel Salgado.

Durante la audiencia, la jueza Eve Ponce resolvió declarar responsable del delito agravado en carácter de autor a Murphy, tras reconocerlo dándole tres patadas a la puerta de ingreso al edificio mencionado y trizando el vidrio. Su accionar quedó registrado en un video.

Asimismo, Murphy se reconoció en el video pateando la puerta y manifestó que no tenía intención de romperla, sino de “llamar la atención”. Este miércoles se realizará la audiencia de cesura de pena.

La fiscal Florencia Gómez, quien llevó adelante la investigación, adelantó que solicitará una condena de 3 años de prisión condicional para Murphy, aclarando que la escala penal para este tipo de delitos es de 3 meses a 4 años.