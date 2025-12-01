Cierra el año de la Legislatura de Neuquén con los presupuestos, la ley de Fuego y apuesta a una reforma

La Legislatura de Neuquén ingresa en su recta final tras un año de actividad con altibajos por el parate que implicaron las elecciones nacionales de medio término. Las últimas sesiones del año están previstas para el 10 y 11 de diciembre y será la instancia para aprobar los presupuestos del 2026 y la demorada ley del Sistema Provincial de Manejo de Fuego que presentó Rolando Figueroa a principios de año.

La Cámara aprobó 50 leyes en lo que va del 2025, una buena cifra si se tiene en cuenta que estuvo prácticamente un mes sin actividad para que los legisladores se aboquen a la campaña electoral. En 2021, que fue un año con elecciones intermedias similares a las de octubre, se habían sancionado 44 en todo el período.

Las normas más recientes fueron las que los diputados trataron la semana pasada: la reforma del Código Fiscal, la ley impositiva del 2026 con una ampliación de los contribuyentes alcanzados por la alícuota rebajada de Ingresos Brutos y la modificación del convenio colectivo de la subsecretaría de Trabajo.

En sesiones especiales, la Legislatura aprobó también dos pedidos de autorización de crédito que envió Figueroa por 150 millones de dólares cada uno. Ambos son para que la Provincia pueda acceder a financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras de infraestructura.

La semana pasada, el bloque oficialista de Comunidad presentó un proyecto para “complementar y precisar el alcance de la autorización legislativa” para que el Ejecutivo pueda realizar cualquiera de las operaciones constitutivas de un empréstito previstas en la ley 2141 de Administración Financiera y Control.

Esa iniciativa, posiblemente, sea una de las que se tratarán en las últimas sesiones del año previstas para la semana que viene.

Además, los legisladores deberán darle aval a los presupuestos de los tres poderes de la provincia, los cuales primero deberán obtener despacho en comisión. El presupuesto general para el 2026 es de 7,57 billones de pesos, con un superávit financiero de 132.000 millones.

El oficialismo también debe conseguir los últimos dictámenes para llevar a sesión la ley de Manejo de Fuego que envió Figueroa en marzo y que será una herramienta clave para la prevención y el combate de incendios forestales.

El nuevo Código Procesal Civil Adversarial, en carrera para 2026

Una de las incógnitas para el cierre legislativo de este año es el proyecto para sancionar el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, cuya redacción se presentó la semana pasada con la firma de Rolando Figueroa (Ejecutivo), Gustavo Mazieres (Poder Judicial) y Zulma Reina (Legislatura).

El texto, de más de 600 artículos, establece un cambio de sistema para las demandas que se tramitan en la justicia civil de la provincia que busca acortar tiempos y hacer más accesible el servicio.

La ley reemplazará a la que viene de 1975.

Entre las principales novedades se destacan la digitalización integral de expedientes y notificaciones, la creación del domicilio electrónico obligatorio, sanciones contra la mala fe procesal y un sistema más “ágil” para el acceso gratuito a la justicia. También simplifica los procedimientos a dos tipos de juicios (ordinario y sumarísimo) y se regulan con mayor precisión las medidas cautelares y los recursos.

El proyecto tomó estado parlamentario el jueves pasado y, según confirmó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa, intentarán darle despacho para que pueda tratarse en las sesiones del 10 y 11 de diciembre.

Si esto sucede, aún quedará pendiente la segunda parte de la reforma civil, correspondiente al fuero de Familia.

La redacción de ese código todavía no finalizó, por lo que todo indicaría que se trasladará su tratamiento al 2026. La Legislatura ya le otorgó una prórroga de seis meses a la comisión especial que se encarga de su elaboración, es decir, hasta abril próximo.