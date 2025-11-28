Los 8 cambios que traerá en la justicia civil de Neuquén la reforma que aprobará la Legislatura
El jueves se presentó el proyecto de nuevo Código Procesal Civil Adversarial, tras meses de trabajo en la comisión interpoderes. Procesos más simples, audiencias, expedientes digitales y cambios en los plazos para un mayor acceso a la justicia.
El jueves ingresó formalmente a la Legislatura de Neuquén el proyecto de ley para modernizar el Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén vigente desde 1975 que traerá como principal cambio la instauración de un modelo adversarial donde las partes llevan adelante el proceso y el juez actúa como árbitro imparcial. ¿Qué modificaciones traerá en la justicia civil de la provincia?
La iniciativa fue formalizada por mesa de entradas con la firma del gobernador Rolando Figueroa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina.
El texto propone un sistema más ágil para el acceso gratuito a la justicia, la digitalización integral de expedientes y notificaciones, la creación del domicilio electrónico obligatorio, sanciones contra la mala fe procesal y la simplificación de procedimientos.
Aún debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y, de obtener despacho, podría tratarse en las últimas sesiones de diciembre para que el nuevo Código Procesal Civil Adversarial entre en vigencia en 2026.
Reforma procesal civil en Neuquén: los cambios
- Nuevo modelo adversarial: las partes impulsan el proceso y el juez actúa como tercero imparcial.
- Ética y responsabilidad profesional: sanciones concretas contra la mala fe procesal (alegaciones falsas, uso fraudulento del proceso, destrucción de pruebas).
- Digitalización y notificaciones electrónicas: domicilio electrónico obligatorio, cédula digital como regla general, publicación de edictos en la web y redes sociales oficiales del Poder Judicial.
- Acceso a la justicia: eliminación del trámite engorroso del «beneficio de litigar sin gastos», reemplazado por un sistema más ágil y gratuito. El plazo de gracia para las presentaciones de escritos judiciales se extiende a todo el horario de atención al público, en lugar de las dos primeras horas.
- Prueba y descubrimiento: se incorpora la figura inédita del «descubrimiento de pruebas» y se eliminan la confesional y el interrogatorio de partes. Se regulan documentos digitales, peritajes privados y reglas claras de admisión probatoria.
- Medidas cautelares y anticipos pretensionales: diferenciación de categorías, plazos máximos de vigencia y reglas más estrictas para evitar abusos.
- Procesos más simples: se reducen a dos tipos (ordinario y sumarísimo), con audiencias claras y plazos definidos.
- Participación territorial: el proyecto se construyó con aportes de las siete regiones de la provincia, colegios de abogados, magistrados y universidades.
