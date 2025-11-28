Los 8 cambios que traerá en la justicia civil de Neuquén la reforma que aprobará la Legislatura

La reforma será un punto de inflexión para la justicia civil de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

El jueves ingresó formalmente a la Legislatura de Neuquén el proyecto de ley para modernizar el Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén vigente desde 1975 que traerá como principal cambio la instauración de un modelo adversarial donde las partes llevan adelante el proceso y el juez actúa como árbitro imparcial. ¿Qué modificaciones traerá en la justicia civil de la provincia?

La iniciativa fue formalizada por mesa de entradas con la firma del gobernador Rolando Figueroa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina.

El texto propone un sistema más ágil para el acceso gratuito a la justicia, la digitalización integral de expedientes y notificaciones, la creación del domicilio electrónico obligatorio, sanciones contra la mala fe procesal y la simplificación de procedimientos.

Aún debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y, de obtener despacho, podría tratarse en las últimas sesiones de diciembre para que el nuevo Código Procesal Civil Adversarial entre en vigencia en 2026.

Reforma procesal civil en Neuquén: los cambios