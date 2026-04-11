Cierre del Paso Pichachén: Finaliza la temporada estival 2025-2026 entre Neuquén y Biobío

El paso internacional que une Biobío con la zona norte de Neuquén terminó su temporada. (Neuquéninforma)



A partir de esta semana, el Paso Internacional Pichachén suspendió oficialmente sus operaciones debido al inicio de la temporada invernal.

Esta medida, que afecta al único cruce terrestre entre la provincia del Biobío (Chile) y el norte de la provincia del Neuquén (Argentina), busca garantizar la seguridad de los viajeros ante el inminente deterioro de las condiciones climáticas en la alta montaña.

Un cierre preventivo por las condiciones climáticas





El cese de actividades en la frontera se fundamenta en el aumento de las precipitaciones, la acumulación de nieve y las bajas temperaturas características de la Cordillera de los Andes durante el invierno.

Al ser un paso que opera exclusivamente de forma estacional, las autoridades determinaron que el tránsito ya no es seguro para vehículos particulares ni de carga, marcando el fin de un ciclo que, en esta ocasión, logró una apertura anticipada en octubre de 2025 para dinamizar el flujo regional.

Así lo informaron el gobierno de la provincia de Neuquén y el ministerio del Interior trasandino a través de la Unidad de Pasos Fronterizos.

Avances en infraestructura y conectividad

A pesar del cierre temporal, el proyecto de integración no se detiene.

El Delegado Presidencial Provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, destacó que se continúa trabajando en la finalización del nuevo Complejo Fronterizo permanente, una obra de infraestructura clave que promete transformar la conectividad internacional.

Esta nueva base operativa permitirá, en un futuro cercano, dar un salto cualitativo en el desarrollo económico y turístico tanto para el Alto Neuquén como para la zona del Biobío.



Ubicado a unos 60 kilómetros de la localidad de El Cholar, Pichachén se consolidó como un corredor estratégico.

Tras completar el período 2025-2026, las autoridades de ambos países recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales para conocer el estado de otros pasos habilitados.

Se espera que la atención al público se retome en la próxima temporada estival, una vez que el deshielo permita habilitar la ruta en condiciones óptimas de seguridad. Para quienes necesiten cruzar la frontera durante los meses de invierno, se sugiere utilizar los pasos internacionales de Pino Hachado o Cardenal Samoré, que mantienen operatividad durante todo el año, sujetos siempre al estado de las rutas.