Cifra récord: Neuquén recaudó casi medio billón de pesos en el primer mes del 2026

La provincia de Neuquén inició el 2026 con ingresos corrientes de casi medio billón de pesos empujados, principalmente, por las regalías hidrocarburíferas provenientes de Vaca Muerta. Estos recursos fueron los que más crecieron en la comparación interanual y siguen siendo los que más aportan a la Tesorería mensualmente.

Según la información publicada por la subsecretaría de Ingresos Públicos, en enero ingresaron 491.072 millones de pesos, cerca de un 5% más que en el primer mes del 2025.

En cuanto a la composición, 176.615 millones correspondieron a la recaudación de impuestos provinciales que hace Rentas (el 36% del total, con datos aún provisorios), apenas 93.816 millones fueron envíos del gobierno nacional (19%) y 220.641 millones correspondieron a regalías y canon de producción (45%).

El gobierno de Rolando Figueroa pudo promediar un buen desempeño en el inicio del 2026, con incrementos por encima de la inflación en las principales fuentes de ingresos corrientes que tiene Neuquén.

La recaudación, cuyo grueso corresponde al pago de Ingresos Brutos, tuvo un aumento mensual del 4,6% mientras que las regalías crecieron casi un 2,4%. Solo los recursos de la coparticipación federal no pudieron equiparar la suba de precios, con una caída del 1,1%.

Una dinámica similar se dio en la comparación interanual, es decir, al analizar los ingresos de enero del 2025 con los de enero de este año.

Esto implica una buena noticia para el gobierno, que tiene alrededor de un 70% de sus gastos corrientes atados a la inflación por el acuerdo salarial de actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC) que firmó con los sindicatos.

El factor regalías

Las regalías que ingresaron en enero totalizaron 220.641 millones de pesos de los cuales casi el 78% correspondieron a la producción de petróleo y 20% al gas. El canon de producción aportó el porcentaje restante.

Sin embargo, en la comparación interanual, las regalías que más crecieron fueron las gasíferas, con una suba real entre enero y enero del 17,63%%.

Las asociadas a la extracción de petróleo tuvieron un alza real del 13,57% en igual período.