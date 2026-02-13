Cincuenta familias accederán al gas en un sector semirrural de Cutral Co

La obra de extensión de la red de gas natural a cinco manzanas en un barrio semirrural de Cutral Co marca un avance. Una vez que estén concluidos los trabajos se verán beneficiados alrededor de cincuenta familias asentadas en el sector situado al norte del ejido urbano de Cutral Co. Se estima que son noventa días los que demandará la obra.

El programa de tendido de gas natural hacia los cinco barrios semirrurales que fueron anexados al ejido urbano cutralquense avanza a buen ritmo. En este caso, el plan previsto por el municipio está centralizado en Villa El Puestero, el área semirrural a la que se accede por la ruta provincial N° 10 al norte de la ciudad.

Al igual que en el resto -Filli Dei, Colonia 2 de Abril, Monte Hermoso, 21 de Septiembre- las tareas se ejecutan por etapas. En este caso, la obra está focalizada en la primera etapa con el tendido de 2,1 kilómetros en total. Los lotes a los que llegará el servicio están en cinco manzanas y se verán beneficiados unas 50 familias o lotes.

El secretario de Obras Públicas, Henry Torrico explicó que la semana pasada se iniciaron las tareas de la etapa uno de la red secundaria de gas. Se estima que la empresa adjudicataria -Instalquén- finalizará los trabajos en unos 90 días.

Hasta el momento, las familias asentadas en este sector se calefaccionaban mediante garrafas y leña. Una vez que esté concluido el proceso de obra, cada uno de los usuarios tendrá luego que hacer la instalación domiciliaria. Este sector, cuenta con comisión vecinal -que preside Gisela Aravena- y se mostró agradecida por el avance que se observa en la llegada del servicio.

En tanto, el intendente Ramón Rioseco que hizo un recorrido por el sector indicó que se cumple con el compromiso que asumieron al momento de hacerse cargo de la administración. «Estamos en todos los barrios semirrurales trabajando con el agua potable y el gas natural por red», apuntó.

La primera etapa para Villa El Puestero tiene 2,1 kilómetros de extensión total (Foto: gentileza)

De no existir inconvenientes con el cronograma de obra es de esperar que para el invierno estas familias puedan empezar a utilizar el gas natural en sus hogares. Este sector está ocupado por habitantes que, a pequeña escala se dedican a la cría de animales y en algunos casos, tiene plantaciones de verduras.

La adjudicación de esta obra se firmó los primeros días de enero de este año. Los recursos para estos trabajos provienen de fondos del ente El Mangrullo. La autorización para el retiro y utilización al Ejecutivo cuenta con la autorización del Concejo Deliberante.