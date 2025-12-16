Cipolletti marca un límite a los lavacoches: cómo se aplicará la restricción y cuándo entrará en vigencia

En una extensa sesión ordinaria el Concejo Deliberante de Cipolletti en la que aprobó por unanimidad una ordenanza que modifica el Código de Faltas y Contravenciones para reglamentar las actividades callejeras de lavacoches, manteros y malabaristas.

La ordenanza debatida y trabajada en la Comisión de Gobierno y aprobada por unanimidad establece que la realización de ventas ambulantes, la prestación de servicios de limpieza o cuidado de rodados, la ejecución de espectáculos callejeros, malabares, acrobacias o cualquier actividad similar en la calzada, intersecciones semaforizadas o espacios públicos de circulación vehicular deberá contar con un registro y autorización municipal previa.

La ordenanza dispone que quienes quieran realizar actividades en la vía pública deberán inscribirse en el municipio, a fin de que la autoridad competente registre su identidad, domicilio y zona de la ciudad en la que realizaría la actividad.

La iniciativa surgió a pedido de la propia fuerza policial, ante la falta de una figura contravencional o penal que les permita intervenir de manera preventiva.

«Es una herramienta que puede dar el municipio con las competencias limitadas en materia de seguridad que tiene y que puede ser útil para el ejercicio de la función preventiva de la policía». Sebastián Caldiero, director general de Legal y Técnica de Cipolletti.

Registro gradual y controles preventivos en la vía pública de Cipolletti

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director general de Legal y Técnica de la Municipalidad de Cipolletti Sebastián Caldiero explicó que la ordenanza comenzará a regir en los primeros días de enero.

«Entrará en vigor ocho días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial, lo que se espera para esta semana. A partir de ahí, el municipio activará una campaña para registrar a los trabajadores informales que operan en la vía pública», afirmó el funcionario.

El proceso de registración será progresivo y voluntario en un primer momento. “La idea es que las personas se acerquen al municipio a registrarse. No será una intimación estricta, sino una invitación formal”, aclaró Sebastián. El plazo estimado para completar el registro será aproximadamente de 30 días, aunque todavía falta definir plazos. A partir de ahí, comenzarán las inspecciones en la ciudad.

Si se detectan personas que no hayan completado el registro, se les solicitará que se inscriban formalmente. “No buscamos sancionar automáticamente, sino tener una herramienta para intervenir en situaciones problemáticas, como agresiones o daños en la vía pública”, detalló Sebastián. La falta de registro, aclaró, no implica sanción inmediata, sino un control preventivo.

Los inspectores municipales serán los encargados de contactar, registrar y solicitar documentación a quienes trabajen en alguna de las actividades indicadas en la ordenanza. La policía actuará solo en apoyo de los inspectores cuando sea necesario. “La policía colaborará en los operativos, pero no pedirá documentación por sí misma”, explicó el funcionario.

Según explicó Caldiero, la ordenanza funciona como una herramienta clave para que la fuerza pueda actuar de manera preventiva, algo que hasta ahora no estaba contemplado en el marco contravencional vigente.

En la misma línea, durante la sesión, Caldiero explicó que «buscamos que la gente ejerza su actividad, que pueda trabajar para ganar su dinero, pero que lo hagan respetando la sana convivencia en la comunidad”, afirmó el funcionario.

Además, reafirmó que la ordenanza no busca resolver un problema social de fondo, sino aportar una herramienta concreta dentro de las competencias limitadas del municipio.

Reglamentación de actividades en las calles de Cipolletti: sanciones y multas

Desde el Concejo Deliberante señalaron que la modificación apunta a ordenar el uso del espacio público sin prohibir actividades lícitas.

Durante la sesión, la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez, sostuvo que el objetivo es “tratar de mantener un orden, proteger al ciudadano cipoleño, saber cuál es la actividad lícita y permitirla”, además de “identificar a aquellos que están fuera de esa actividad lícita y darle herramientas a la policía”. En ese marco, indicó que quienes desarrollen estas actividades “se podrán registrar en el municipio”.

Si hay reiterancia dentro de un plazo de seis meses, o cuando la conducta se ejerza mediante intimidación, coacción, amenazas, daños a la propiedad o actos de violencia, la autoridad municipal podrá solicitar a la policía y al Ministerio Público Fiscal la aplicación de una medida de arresto contravencional de hasta cinco días.

“El municipio no tiene facultades para aplicar directamente una sanción de detención. Una vez constatada la infracción, la jueza de faltas municipal debe solicitar la intervención del Ministerio Público y de la fiscalía, para que sean ellos quienes dispongan la sanción correspondiente», afirmó Caldiero.

La norma fija multas de entre 20 y 1.200 SAM, además del decomiso de los elementos utilizados y la posibilidad de disponer la cesación inmediata de la actividad. Considerando que actualmente 1 SAM vale $995, la máxima multa puede alcanzar un costo de $1.194.000.