Cipolletti aprueba un aumento del 21% en su presupuesto 2025 para obras públicas

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó la ordenanza que dispone una ampliación del presupuesto municipal por más de 9.900 millones de pesos para el ejercicio 2025. La medida busca reforzar la ejecución del Plan de Obras Públicas 2025–2026, además de atender aumentos en servicios esenciales y compromisos financieros.

Según el texto oficial, la decisión se apoya en mejoras en los recursos locales y coparticipables. Entre enero y agosto, la masa coparticipable de impuestos nacionales y provinciales creció en 2.500 millones de pesos, mientras que la recaudación propia de tasas, derechos, multas e intereses se incrementó en 3.708 millones de pesos.

A estos ingresos se suman 1.486 millones de pesos por la venta de tierras fiscales mediante subasta pública y 210 millones por la venta financiada de un inmueble a cooperativas de vivienda, lo que según la ordenanza permitirá soluciones habitacionales para 117 familias. Además, la continuidad de una política de austeridad permitió alcanzar un excedente financiero de 2.003 millones de pesos, destinado íntegramente a inversión en infraestructura.

De los nuevos fondos, el 96% será invertido en obras públicas, entre ellas la pavimentación de 214 cuadras, la construcción del Parque Estación N° 65, la remodelación del ex edificio de Corpofrut, la demarcación vial del centro, la ampliación del alumbrado con tecnología LED, la instalación de nuevos semáforos y la puesta en valor de espacios verdes.

El presupuesto ampliado también contempla partidas para afrontar el aumento tarifario de energía eléctrica y alumbrado público, estimado en 1.120 millones de pesos, los pagos a la empresa Altec, concesionaria del estacionamiento medido por un monto mayor a 145 millones, y compromisos derivados de contratos de leasing con BICE y Banco Patagonia por más de 199 millones de pesos.

Durante el debate, el Concejo Deliberante solicitó además una actualización del 5% en su propio presupuesto, equivalente a 30,7 millones de pesos, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento administrativo y legislativo del cuerpo.

Presupuestos 2025 en municipios del Alto Valle

Mientras que Allen y Fernández Oro continúan evaluando proyectos de ordenanza en sus respectivos cuerpos legislativos y Roca convoca a Audiencia Pública para discutir el Presupuesto Municipal 2026, el Concejo Deliberante de Regina aprobó una ampliación por 327 millones de pesos para el ejercicio 2025.

La medida, destinada a fortalecer partidas de gastos corrientes y de capital, fue oficializada mediante ordenanza y ratificada en el Decreto 102/25, firmado por el intendente Luis Horacio Albrieu y la secretaria de Hacienda, Jorgelina Baleani.

Según desprende el boletín oficial el incremento responde a la necesidad de actualizar el cálculo de recursos y erogaciones frente al aumento generalizado de precios y costos de servicios, combustibles y materiales.

De los nuevos fondos, 316 millones de pesos corresponden a erogaciones corrientes, que incluyen partidas para combustibles, repuestos, vestuario y artículos de seguridad, alimentos, publicidad, alquileres y servicios públicos prestados por terceros. En tanto, otros 11 millones se destinan a obras menores, señalización urbana y rural, edificios municipales y mobiliario de oficina.

El incremento será financiado principalmente con mayores ingresos por coparticipación provincial de impuestos por 170 millones de pesos, multas de tránsito por 47 millones y recaudación de tasas y servicios sanitarios vencidos por 80 millones de pesos. También se suman recursos por intereses de plazo fijo y otras multas menores.