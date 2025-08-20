Buteler, duro contra los cortes de calle en Cipolletti: «No vamos a permitir que nos extorsionen»

«Estoy recorriendo la ciudad y me acaban de avisar que en la municipalidad están cortando la calle», así comenzó su advertencia por redes sociales el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Durante la mañana de este miércoles, el movimiento social Darío Santillán se concentró en las inmediaciones del edificio municipal e interrumpieron el tránsito con el objetivo de pedir asistencia alimentaria para los comedores comunitarios de la ciudad, según indicaron.

Frente a esta situación, se hicieron presentes efectivos de la comisaría cuarta y según indicaron desde la municipalidad no se generó ningún disturbio.

Por su parte, el jefe comunal sostuvo que el movimiento social «buscan extorsionarnos a nosotros para que le demos plata que es de los contribuyentes». Y remarcó que iniciará una denuncia penal en contra de los manifestantes, «vamos a pedir la intervención de la Justicia, de todos los que corresponda para que esto no pasé más en Cipolletti», afirmó Buteler.

Además, agregó que los cortes perjudican tanto a los comerciantes como a los trabajadores que «todos los días tienen que circular por el centro de la ciudad, que a veces lo hacen por una cuestión de salud y ponen en peligro su vida por no cruzar la calle».

«Esa época de cortes de calles no las queremos más, queremos que la gente pueda vivir tranquila y trabajar tranquila», remarcó Buteler.

Dos cortes frente al municipio de Cipolletti en ochos días

La semana pasada, más de 100 taxistas se concentraron frente al edificio municipal con sus vehículos, interrumpiendo la calle Hipólito Irigoyen, en reclamo de una respuesta por parte del intendente Rodrigo Buteler ante «la falta de control de las aplicaciones ilegales».

Luego de varias horas de tensión entre los taxistas y los funcionaros que se hicieron presentes, el intendente firmó el reclamo que presentaron los choferes y según indicaron, «se comprometió hasta tanto se pueda sentar en una mesa de trabajo para regular las aplicaciones, en lo inmediato va a desalentar el uso ilegal de los transportes no habilitados para pasajeros».